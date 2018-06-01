Доллар снова подорожал на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 330,70 тенге.
Фото : aif.ru1 июня 2018, 11:39
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 330,70 тенге за доллар (+1,35 тенге), объем торгов – 42,85 млн долларов (+12 700 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3100 тенге за рубль, при объеме торгов 2 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,5773 тенге за юань, объем торгов – 2,9 млн юаней.
В обменниках курс доллара – 329,9-330,9 тенге, рос.рубля – 5,30-5,35 тенге.
В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
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