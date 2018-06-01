Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Доллар снова подорожал на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 330,70 тенге.

Фото : aif.ru1 июня 2018, 11:39

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 330,70 тенге за доллар (+1,35 тенге), объем торгов – 42,85 млн долларов (+12 700 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3100 тенге за рубль, при объеме торгов 2 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,5773 тенге за юань, объем торгов – 2,9 млн юаней.

В обменниках курс доллара – 329,9-330,9 тенге, рос.рубля – 5,30-5,35 тенге.

В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты