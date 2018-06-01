Назарбаев: Необходимо укрепить позиции партии «Нур Отан»

Партия должна стать одной из главных движущих сил модернизации.

Нурсултан Назарбаев открыл расширенное заседание политического совета партии «Нұр Отан», передает корреспондент Zakon.kz.

В мероприятии принимают участие все члены политсовета, руководители ряда госорганов, представители аппарата партии. На видеоконференции находятся руководители областных филиалов, секретари маслихатов, региональный партийный актив.

«И это правильно, они должны все слышать, потому что это для всех нас общие задачи», - отметил президент.

Он напомнил, что в ноябре прошлого года на заседании политсовета дал ряд конкретных поручении по актуализации деятельности партии.

«Мы говорили, что партия должна активно участвовать в формировании общенациональной повестки дня. Она должна стать одной из главных движущих сил модернизации. Также поручалось наладить целенаправленную работу с кадровым резервом не только самой партии, но и в стране. Мы говорили о том, что на данном этапе нужно сделать акцент не на количество, а на качество членов партии. Ставилась задача активно использовать в нашей работе новые политические технологий. Говорили мы о необходимости активизировать работу с молодежью», - сказал он.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что перед партией «Жас Отан» поставлена задача стать интегратором всех молодежных организации. А прошедший накануне съезд «Жас Отана» показал, что молодежь очень активна и желает участвовать в делах государства.

«Я также поручал серьезно заняться вопросами аналитических исследовании партийного образования», - добавил он.

По его словам, суть всех этих поручений - укрепить позиции партии «Нур Отан», «как лидирующей политической силы в стране, надежной опорой проводимой модернизации Казахстана».

Сегодня планируется рассмотрение исполнения данных президентов поручений. Повестка дня включает два вопроса - о системной модернизации партии «Нур Отан», об организации общественного контроля за реализацией пяти президентских инициатив.

Татьяна Ковалева, Астана

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