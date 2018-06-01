Мопед и "перевертыш": два ДТП произошли на одной улице в Алматы

Во всех обстоятельствах аварий разбираются сотрудники дорожной полиции.

В Алматы на ул.Папанина произошло два ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

В одном из случаев столкнулись Lada Largus и Mitsubishi Montero, на пересечении улиц Папанина - Енисейская. Водитель Lada двигался по Папанина вверх. Справа с Енисейской выехал Mitsubishi, водитель которого проигнорировал знак "Уступи дорогу", и врезался в Lada. От удара последняя несколько раз кувыркнулась по дороге и остановилась на полянке.

Очевидцы помогли выбраться из машины пожилому водителю Lada. В результате аварии пострадала его пассажирка, получив ушибы и ссадины. От госпитализации она отказалась.

Еще одно ДТП произошло на пересечении улиц Папанина - Руставели. Мопед и Ford Maverick двигались вверх по Папанина. На перекрестке водитель Ford решила свернуть налево, на Руставели, но не учла, что слева от нее едет мопед. Его водитель пытался уйти от столкновения, выехав на полосу для автобусов, но паркетник все же его зацепил. После этого мопед отлетел в сторону.

В результате аварии пострадали водитель мопеда и его пассажир. Обоих увезли в больницу.

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