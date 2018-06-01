Участок улицы Навои будет перекрыт на два дня

1 июня дорога будет перекрыта с 12:00 до 20:00.

Фото : City HUB

Пресс-служба акимата Алматы сообщает о перекрытии улицы Навои, передает zakon.kz. "В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по улице Навои от улицы Торайгырова до улицы Биржана сообщаем, что дорога будет перекрыта 1 июня с 12:00 до 20:00 часов и 2 июня с 08:00 до 20:00 часов", - говорится в сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке