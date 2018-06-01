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Консула Украины в Германии уволили за посты про арийцев и свастику

В МИД отметили, что копия дисциплинарного дела и результатов служебного расследования будут переданы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки.

Фото : Facebook1 июня 2018, 11:48

Министерство иностранных дел Украины завершило расследование в отношении 62-летнего консула в Гамбурге Василия Марущинца. Он был уволен 30 мая за нарушение принципов дипломатической службы, сообщает Lenta.ru.

Причиной увольнения стали антисемитские публикации Марущинца в Facebook. В МИД отметили, что копия дисциплинарного дела и результатов служебного расследования будут переданы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки. Не исключено, что действия дипломата могут содержать признаки уголовного преступления и квалифицироваться как «разжигание межнациональной розни».

На публикации теперь бывшего консула в Гамбурге обратил внимание блогер Анатолий Шарий, сделавший видеообзор его страницы в социальной сети Facebook. 15 мая Киев отозвал Марущинца из Гамбурга за антисемитские высказывания в социальных сетях. Он был отстранен от службы на время дисциплинарного разбирательства.

В своих постах Марущинец предлагал «объединить земли ариев», оправдывал холокост, демонстрировал содержащий свастику флаг государства для арийцев — Арияны. Дипломат также показывал праздничный торт с изображением программной книги Адольфа Гитлера — «Майн Кампф».


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