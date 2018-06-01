Во всех районах ЮКО одновременно прошел парад «Шабыт»

20 тысяч учеников приняли участие в параде молодежных музыкальных оркестров и ансамблей.

Во всех районах Южно-Казахстанской области в честь 1 июня – Международного дня защиты детей одновременно прошел второй парад молодых музыкантов «Шабыт». На традиционно проходящем параде в этом году принимают участие около 200 тыс. учащихся области передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В мероприятии, прошедшем на центральном стадионе Шымкента имени Кажымукана Мунайтпасова принял участие аким области Ж.Туймебаев, который поздравил детей с праздником.

«В рамках программы Главы государства Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру» проводится ряд благих дел, направленные на поддержку молодежи. Один из них — это уникальный парад «Шабыт». Данный парад - это широкомасштабная республиканская акция, объединяющая все образовательные учреждения республики. Пропагандируя достижения учителей и учащихся, этот праздник дарит вдохновение всем коллективам. Цель Парада - поддержка и развитие детского и молодежного исполнительского творчества, как фактора духовно-нравственного, эстетического, патриотического воспитания», - сказал Ж.Туймебаев.

Отметим, 20 тысяч учеников приняли участие в параде молодежных музыкальных оркестров и ансамблей. Наряду с этим, 200 учащихся школ организовали флешмоб под песню «Мен қазақпын». Музыкально-театрализованный парад подарил детям праздничное настроение.

Напомним, в период с 2016 по 2017 годы около 370 творческих детей приняли участие в различных международных конкурсах, завоевав 174 призовых мест.

Кроме того, между учащимися школ и колледжей Республики Казахстан прошла ІХ летняя спартакиада, где в состав сборной ЮКО вошли 28 детей. Из них 15 заняли первые места, 5 - вторые места и еще 5 детей заняли третьи места.

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