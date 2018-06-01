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Утверждена недискриминационная методика расчета тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) водоснабжения и (или) водоотведения
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Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 мая 2018 года № 175 «Об утверждении Недискриминационной методики расчета тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) водоснабжения и (или) водоотведения» (не введен в действие)
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В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях» утверждена Недискриминационная методика расчета тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) водоснабжения и (или) водоотведения.
В частности, принципами Методики являются:
1) стимулирование потребителей к бережливому использованию питьевой воды и применению ресурсосберегающих технологий;
2) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг водоснабжения и (или) водоотведения.
Формирование тарифов (цен, ставок сборов) осуществляется на основании раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг (товаров, работ).
При формировании дифференцированных тарифов на услуги водоснабжения и (или) водоотведения включаются затраты с учетом требований Особого порядка.
При дифференциации тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения по группам потребителей тарифы для групп потребителей определяются с учетом:
возмещения затрат, связанных с оказанием услуг водоснабжения и (или) водоотведения;
уровня платежеспособности населения соответствующего региона;
влияния на инфляцию;
структуры потребления водоснабжения и водоотведения;
уровня развития субъектов предпринимательства.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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