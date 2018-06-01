В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях» утверждена Недискриминационная методика расчета тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) водоснабжения и (или) водоотведения.

В частности, принципами Методики являются:

1) стимулирование потребителей к бережливому использованию питьевой воды и применению ресурсосберегающих технологий;

2) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг водоснабжения и (или) водоотведения.

Формирование тарифов (цен, ставок сборов) осуществляется на основании раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг (товаров, работ).

При формировании дифференцированных тарифов на услуги водоснабжения и (или) водоотведения включаются затраты с учетом требований Особого порядка.

При дифференциации тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения по группам потребителей тарифы для групп потребителей определяются с учетом:

возмещения затрат, связанных с оказанием услуг водоснабжения и (или) водоотведения;

уровня платежеспособности населения соответствующего региона;

влияния на инфляцию;

структуры потребления водоснабжения и водоотведения;

уровня развития субъектов предпринимательства.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.