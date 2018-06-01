Сегодня фестиваль «Палитра джаза -2018» продолжится на павлодарской набережной в 20:00.

В Прииртышье стартовал международный фестиваль «Палитра джаза - 2018», передает корреспондент pavlodarnews.kz.

В ДК имени Естая собрались музыканты из Павлодара, а также Новосибирска и Барнаула.





Если в прошлом году главным сюрпризом для горожан стал приезд всемирно известной исполнительницы Деборы Дэвис, то в этом году жемчужиной открытия фестиваля стала принцесса современного калифорнийского джаза, парижанка Шола Адиза-Фаррар.

- Я чувствую, что павлодарцы любят джаз, - сказала она после концерта, раздав автографы и сделав сэлфи с поклонниками на память. – Здесь удивительная, потрясающе открытая публика. Я очень рада знакомству с ней.





На сцене ДК имени Естая принцесса джаза выступила вместе с российским пианистом Алексеем Черемизовым, а также подарила зрителю целое шоу с павлодарским джазовым оркестром под руководством заслуженного деятеля культуры РК Виктора Шейкина.

Проникновенным исполнением зрителей покорили и камерный хор областной филармонии, а также гости из России - народный эстрадный оркестр Ордынского дома культуры Новосибирской области и джазовый ансамбль Алтайского краевого колледжа культуры и искусств.





В Павлодаре «Палитра джаза» проходит второй год подряд. В роли организаторов выступают региональное управление культуры, архивов и документации и областная филармония им. Исы Байзакова.

- Идея фестиваля в том, чтобы вернуть джазовую музыку в Павлодарский край, - говорит заместитель директора филармонии Латипа Куракбаева - Все участники фестиваля – настоящие фанаты своего дела. Этот концерт они посвятили 80-летию Павлодарской области и президентской программе «Рухани Жангыру».





Сегодня фестиваль «Палитра джаза -2018» продолжится на павлодарской набережной в 20:00.

Светлана Воронова

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