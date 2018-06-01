У 5 банков доля токсичных кредитов превышает порог в 10%, заданный регулятором

По итогам апреля 2018 года кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL+90) составили 1,2 трлн тг, что равно 8,97% от ссудного портфеля. Годом ранее NPL+90 составлял 8% от ссудника (1,22 трлн тг). Несмотря на сокращение суммы токсичных кредитов, их доля выросла на 0,97 п.п., что свидетельствует об ухудшении качества ссудного портфеля.

Сам ссудный портфель сократился за год (апрель 2017 - апрель 2018) с 15,3 до 13,4 трлн тг (минус 12,4%). В то же время, с начала текущего года объем кредитования БВУ увеличился на 1,4% или 190,1 млрд тг.

12 из 32 БВУ улучшили состояние кредитного портфеля, у остальных 20 банков доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней показала рост от 0,14 до 16,7 п.п. Из них у 5 БВУ NPL+90 превышает порог, установленный НБ РК.

В тройке лучших БВУ по качеству ссудного портфеля лидирует Жилстройсбербанк: доля просроченных более 90 дней кредитов - всего 0,24% или 1,2 млрд тг. Главная причина столь низкого показателя NPL+90 - бизнес-модель банка: реализация системы жилищных строительных сбережений, направленная на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставления им жилищных займов.

Также в ТОП-3 Altyn Bank, NPL+90 которого составляет незначительные 0,43% или 535,7 млн тг от ссудного портфеля. Напомним, что в конце апреля Народный банк продал 60% акции Altyn Bank китайским представителям финансового сектора.

Замыкает ТОП-3 представитель третьего эшелона - Tengri Bank. Несмотря на увеличение доли токсичных кредитов с 1,71% до 2,37% (2,3 млрд тг), данное значение является одним из наименьших в банковском секторе.

Наихудшие показатели NPL+90 среди БВУ у Национального банка Пакистана - 32,01%, Qazkom - 25,68%, Банк RBK - 22,21%, Capital Bank Kazakhstan - 15,57% и Эксимбанк Казахстан - 11,15%.

Ситибанк Казахстан, ТПБ Китая, First Heartland Bank и Исламский Банк Al Hilal ввиду своей стратегии и продуктовой линейки не имеют кредитов с просрочкой платежей.

На долю 5 крупнейших БВУ приходится 58,9% или 7,9 трлн тг от совокупного ссудного портфеля банковского сектора. Среди них: Народный Банк - 20,4% (2,7 трлн тг), Цеснабанк - 12,8% (1,7 трлн тг), Qazkom - 10,1% (1,4 трлн тг), Сбербанк - 8,2% (1,1 трлн тг) и Kaspi Bank - 7,4% (990,9 млрд тг).

Высокая концентрация кредитования узким числом банков увеличивает чувствительность значения NPL+90, а также влияет на остальные показатели банковского сектора. Это значит, что резкое изменение финансовой устойчивости одного из крупнейших банков повлияет на показатели всего банковского сектора.