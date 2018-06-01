В соответствии с подпунктом 19) статьи 90-6 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года утверждена Методика по выявлению монопольно высокой (низкой) цены. В частности, под монопольно высокой ценой товара понимается цена, установленная субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, если: 1) эта цена превышает максимально высокую цену, которую на этом же товарном рынке в условиях конкуренции устанавливает субъект рынка, не входящий в одну группу лиц с субъектом рынка, занимающим доминирующее положение, или превышает цену на сопоставимом товарном рынке, которая сформировалась в условиях конкуренции; 2) эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли. Не признается монопольно высокой цена товара, установленная субъекту рынка в соответствии с законами Республики Казахстан. Под монопольно низкой ценой товара понимается цена, установленная субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, если: 1) эта цена ниже цены, которую на этом же товарном рынке устанавливает субъект рынка, не входящий в одну группу лиц с субъектом рынка, занимающим доминирующее положение; 2) эта цена ниже суммы фактических расходов на производство и реализацию такого товара. Цена товара не признается монопольно низкой, если она не соответствует хотя бы одному из указанных в настоящем пункте критериев. Не признается монопольно низкой цена товара, установленная субъекту рынка в соответствии с законами Республики Казахстан. Ведомство антимонопольного органа или территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа с целью выявления данных, указывающих на наличие признаков нарушений, предусмотренных подпунктом 1) статьи 174 Кодекса, выразившихся в установлении субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, монопольно высокой цены на товар, проводит анализ динамики цен и объемов производства (реализации) товара на товарном рынке, в том числе: 1) установление Субъектом цены на товар, по которому положение Субъекта признано доминирующим, превышающей цены на такой же товар других субъектов рынка на соответствующем или сопоставимом товарном рынке; 2) превышение темпов роста цен на товар, по которому положение Субъекта признано доминирующим, по сравнению с соответствующими темпами роста цен на соответствующем или сопоставимом товарном рынке; 3) повышение цен на товар, по которому положение Субъекта признано доминирующим, путем снижения физических характеристик (например, вес единицы товара); 4) необоснованное сокращение объемов производства и (или) поставки или прекращение производства и (или) поставки товаров, на которые имеются спрос или заказы потребителей, при наличии возможности производства или поставки. Ведомство уполномоченного органа или территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа с целью выявления данных, указывающих на наличие признаков нарушений, предусмотренных подпунктом 1) статьи 174 Кодекса, выразившихся в установлении субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, монопольно низкой цены на товар, проводит анализ динамики цен и объемов производства (реализации) товара на товарном рынке, в том числе: 1) установление Субъектом цены на товар, по которому положение Субъекта признано доминирующим, ниже цены на такой же товар других субъектов рынка на соответствующем или сопоставимом товарном рынке; 2) превышение темпов снижения цен на товар, по которому положение Субъекта признано доминирующим, по сравнению с соответствующими темпами снижения цен на соответствующем или сопоставимом товарном рынке. В случае наличия данных, указывающих на наличие в действиях (бездействии) субъекта рынка признаков нарушений, предусмотренных подпунктом 1) статьи 174 Кодекса, выразившихся в установлении субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, монопольно высокой (низкой) цены на товар, ведомство антимонопольного органа и (или) территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа издает приказ о проведении расследования. При проведении расследования устанавливается наличие фактов, подтверждающих действия Субъекта по установлению монопольно высокой (низкой) цены. Для выявления монопольно высокой цены ведомство антимонопольного органа определяет конкурентную цену товара на соответствующем товарном рынке. Конкурентной ценой товара является максимальная цена товара на данном товарном рынке, которую в условиях конкуренции устанавливают субъекты рынка, не входящие в одну группу лиц с Субъектом. При этом, учитываются субъекты рынка, соответствующие условию состязательности субъектов рынка, при которой их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. При определении конкурентной цены учитываются качественные параметры товара. В случае, если невозможно установить конкурентную цену на данном товарном рынке, сравнение производится с ценой товара, сложившейся в условиях конкуренции, на сопоставимом товарном рынке, в том числе за пределами Республики Казахстан. Выявление сопоставимого товарного рынка осуществляются по критериям, предусмотренным частью первой пункта 3 статьи 175 Кодекса. Проведение сравнения цены товара объекта расследования с ценой товара, сложившейся в условиях конкуренции, на сопоставимом товарном рынке за пределами Республики Казахстан осуществляется по поручению руководителя либо заместителя ведомства антимонопольного органа. В случае, если невозможно определить цену, сложившуюся в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке, либо сопоставимый товарный рынок, в том числе за пределами Республики Казахстан, проводится анализ расходов и прибыли субъекта рынка, на основании которого определяется обоснованная цена. Если цена, установленная Субъектом, превышает конкурентную цену или невозможно выявить конкурентную цену, ведомство антимонопольного органа проводит анализ расходов и прибыли Субъекта с целью оценки необходимости для производства и реализации такого товара, расходов и прибыли. Для выявления монопольно низкой цены ведомство антимонопольного органа анализирует уровень цен на товар, которые на соответствующем товарном рынке, устанавливают субъекты рынка, не входящие с Субъектом в одну группу лиц. При анализе цен учитываются качественные параметры товара. В случае, если цена, установленная Субъектом, выше цен, которые на этом же товарном рынке устанавливают субъекты рынка, не входящие с Субъектом в одну группу лиц, то цена Субъекта не является монопольно низкой. В случае если цена, установленная Субъектом, ниже цен, которые на этом товарном рынке устанавливают субъекты рынка, не входящие с Субъектом в одну группу лиц, ведомство антимонопольного органа проводит анализ фактических расходов Субъекта на производство и реализацию такого товара и выясняет обстоятельства установления Субъектом низкой цены на товар, по которому положение Субъекта признано доминирующим. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.