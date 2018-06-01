Кредитование промышленной отрасли выросло на 7% за год

Кредитная поддержка промсектора усиливается. Объемы ссуд, направленных в промышленность, выросли за год на 6,6%, до 1,9 трлн тг.

Наибольшая концентрация займов, традиционно, приходится на сегмент переработки - 1,3 трлн тг, +6% год-к-году. На горнодобывающую отрасли пришлось 339,1 млрд тг, +1,2% за год, на прочие промотрасли - 260,9 млрд тг, сразу +17,9% за год.

В обрабатывающей сфере наибольший объем займов направлен в такие приоритетные для развития экономики РК сферы, как пищепром (23,7%), металлургия (22,5%), и машиностроение (15,8%).

Примечательно, что в тройке лидеров металлургия - в наибольшем плюсе (+33,6% за год, до 293,8 млрд тг), кредитная поддержка машиностроения - также выросла (+26,5% за год, до 205,9 млрд тг), а вот кредитование пищепрома - в минусе (на 10,9% меньше, чем год назад - это 309,8 млрд тг).

Промышленники - аккуратные заемщики. Доля просрочки в портфеле займов промотрасли - всего 4,4%. Самый «чистый» портфель - у электроэнергетики, водоснабжения и прочих подобных промышленных сфер - всего 0,8% просрочки (2 млрд тг, на 75,1% меньше, чем год назад).

В сегменте переработки просроченные займы занимают 4,6% от портфеля, в горнодобывающем сегменте и разработке карьеров - 6,7%.