При этом обучающим должен быть не просто водитель со стажем, это должен быть специалист-инструктор, который должен иметь соответствующее квалификационное свидетельство.

Обучаться практическому вождению на дорогах можно только с инструктором. Об этом сообщила пресс-секретарь КАП МВД Ирина Лукьянина-Костерева, передает Zakon.kz.

Она напомнила, что с июня 2016 года получить водительское удостоверение для управления мотоциклами и легковыми автомобилями (категории А, В и соответствующие подкатегории) можно без обязательного обучения в автошколе.

«Но если теоретические знания кандидаты в водители могут получать самостоятельно, то вопросы практического вождения на дорогах имеют свои ограничения, регламентированные Правилами дорожного движения, написала она на своей странице в Facebook. - Так, в соответствии с главой 21 ПДД первоначальное обучение вождению транспортных средств проводится на закрытых площадках или автодромах. В случае, если учебная езда осуществляется на дорогах, то это возможно только с обучающим и при наличии первоначальных навыков управления у обучаемого, при отсутствии пассажиров в механическом транспортном средстве».

При этом обучающим должен быть не просто водитель со стажем, это должен быть специалист-инструктор, который должен иметь соответствующее квалификационное свидетельство, водительское удостоверение на право управления транспортным средством той категории, по которой он проводит обучение.

«Кроме того, транспортное средство для обучения вождению должно быть оборудовано дополнительными педалями привода сцепления и тормоза, опознавательным знаком «Учебное транспортное средство», на боковых и задней поверхностях такого транспортного средства наносится надпись «Учебное транспортное средство» на государственном языке», - пояснила представитель МВД.

При этом кандидат в водители при обучении вождению на дорогах должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность и медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством.

Она также напомнила, что в случае самостоятельной подготовки кандидаты в водители могут сдать экзамены только в СпецЦОНах.

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