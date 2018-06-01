В частности, изменения внесены в следующие НПА:

приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 515 «Об утверждении Правил размещения наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения»

часть первая пункта 4 изложена в следующей редакции:

«4. Паспорт на размещение объекта наружной (визуальной) рекламы либо письменный мотивированный ответ об отказе выдается Национальным оператором в течение пяти рабочих дней, со дня подачи заявления на получение паспорта на размещение объекта наружной (визуальной) рекламы физическими и юридическими лицами.»;

Приказ дополнен пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Национальный оператор отказывает в выдаче паспорта на размещение объекта наружной (визуальной) рекламы в случае установления недостоверности документов, представленных заявителем данных (сведений), содержащихся в них.»;

приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 529 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области автомобильных дорог»

стандарт государственной услуги «Выдача документа на размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к приказу;

в стандарте государственной услуги «Выдача разрешения на размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования областного и районного значения»:

пункт 4 изложен в следующей редакции:

«4. Срок оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю либо в Государственную корпорацию, а также при обращении на портал - 5 (пять) рабочих дней.

При обращении в Государственную корпорацию день приема не входит в срок оказания государственной услуги. При этом результат оказания государственной услуги услугодатель предоставляет за день до окончания срока оказания услуги;

2) максимально допустимое время ожидания в очереди для сдачи пакета документов - 15 минут;

3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя - 15 минут.

Услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов проверяют полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия услугодатель в указанные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.»;

пункт 6 изложен в следующей редакции:

«6. Результат оказания государственной услуги - паспорт на размещение объектов наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования областного и районного значения (далее - паспорт) либо письменный мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случае и по основанию, указанному в пункте 10 стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная и (или) бумажная.

Результат оказания государственной услуги оформляется в электронной форме.»;

Также изменения затронули следующие Стандарты гос. услуг

стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на пересечение автомобильных дорог международного и республиканского значения каналами, линиями связи и электропередачи, нефтепроводами, газопроводами, водопроводами и железными дорогами и другими инженерными сетями и коммуникациями» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к приказу;

стандарт государственной услуги «Согласование строительства подъездных дорог и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к приказу.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.