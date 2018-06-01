Более 2 млн тенге отсудила алматинка у "Французского дома" за травму спины

Пострадавшая получила перелом позвоночника.

Жительница Алматы подала в суд на ТОО «Французский Дом BSB», в помещении которого она получила серьезную травму спины, передает Zakon.kz.

Как следует из материалов дела, женщина с подругами посетила "Французский дом", расположенный на пр.Назарбаева. Осматривая товар на витринах, находящихся в опасной близости с открытой лестничной площадкой, она упала на лестничный марш с высоты около одного метра. В результате произошедшего пострадавшая получила перелом позвоночника поясничного отдела.

"Истец считает, что торговое помещение ТОО «Французский Дом BSB» не отвечает требованиям безопасности, поскольку ответчиком нарушены правила и нормы проектирования, строительства лестничного марша между первым и цокольным этажами торгового зала и пандуса. Истец просит суд взыскать с ответчика утраченный заработок в размере 400 000 тенге, дополнительные расходы в размере 2 115 931 тенге, моральный вред в размере 2 000 000 тенге", - сказано в решении апелляционной судебной коллегии алматинского горсуда.

Выслушав доводы сторон, изучив результаты проведенных экспертиз, коллегия постановила частично удовлетворить требования женщины о возмещении вреда здоровью и взыскании морального вреда. С ТОО «Французский Дом BSB» в пользу истца взыскано в счет возмещения вреда здоровью и дополнительные расходы - 454 543 тенге, утраченный заработок - 400 000, моральный вред - 1 000 000 тенге, расходы, связанные с оплатой услуг представителя - 300 000 тенге, судебные издержки - 80 965 тенге.

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