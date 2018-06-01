Партию "Нур Отан" полностью цифровизируют - Ашимбаев

Также в партии поделились планами открыть 280 IT-классов по всему Казахстану.

Первый заместитель председателя "Нур Отан" Маулен Ашимбаев доложил Нурсултану Назарбаеву о ходе цифровизации партии, передает zakon.kz.

Начал свое выступление спикер с планов открыть 280 IT-классов по всей стране.

"Как недавно заявил глава компании Apple Тим Кук, главным языком для общения в мире сегодня становится язык программирования. Обучение в IT-классах будет проводиться IT-специалистами на базе специальных программ, соответствующих европейским стандартам. На этот год запланировано открыть 280 классов по всей стране. Сегодня уже открыты 59 IT-классов в Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской, Костанайской областях и городах Астана и Алматы за счет спонсорской помощи в рамках программы "Туган жер", - сказал Ашимбаев.

Ашимбаев добавил, что в "Нур Отан" уже начали реализацию проекта "Цифровая партия" на базе наработок, которые были сделаны в партии за последние годы. Задача проекта – цифровизация всей деятельности "Нұр Отана". При этом "Цифровая партия" будет включать 11 подсистем, охватывающих все основные направления работы партии.

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