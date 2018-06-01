Новые требования к транзиту

Заместитель руководителя ДГД по СКО

Р. Рахимберды

С 1 января 2018 г. вступили в действие новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Союза) и новый Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан.

Одной из новелл этих кодексов является установление в соответствии особенностей применения, завершения и прекращения действия таможенной процедуры таможенного транзита (ТПТТ) в отношении товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), перевозимых с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую её часть через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС.

В соответствии с нормативными положениями пункта 3 статьи 302 Таможенного кодекса ЕАЭС товары Союза для их перевозки (транспортировки) с одной части таможенной территории Союза на другую часть таможенной территории Союза через территории государств, не являющихся членами Союза, и (или) морем подлежат помещению под таможенную процедуру таможенного транзита.

Статья 304 ТК ЕАЭС рассматривает особенности применения, завершения и прекращения действия таможенной процедуры таможенного транзита в отношении таких товаров Союза.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 указанной статьи таможенные операции, связанные с помещением товаров Союза под таможенную процедуру таможенного транзита, совершаются исключительно в таможенном органе, в регионе деятельности которого находится отправитель товаров Союза, в случае, если товары перевозятся железнодорожным транспортом.

Для примера, отметим, что североказахстанские предприниматели с подобной ситуацией сталкиваются при отправках своей продукции в Калининградскую область России или в Ошскую область Кыргызстана.

Цели принятия такой нормы в стремлении избежать скопления транспортных средств в приграничных пунктах пропуска, расположенных в местах убытия товаров Союза с таможенной территории ЕАЭС, тем самым увеличив пропускную способность границы и уменьшив время простоя подвижного состава.

Необходимо заметить, что в течение многолетней практики работы у участников внешнеэкономической деятельности сложилась определённые стереотипы. В частности, североказахстанские отправители успели привыкнуть, что оформление такого типа транзита с успехом проходит непосредственно на границе ЕАЭС.

В настоящее время во избежание возвратов транспортных средств из пунктов пропуска на границе обратно в адрес отправителя, органы государственных доходов хотят довести до понимания каждого участника ВЭД, всех транспортно-экспедиторских организаций и предприятий-перевозчиков новые нормативные положения союзного и национального таможенного законодательства и призывают к строгому соблюдению заинтересованными лицами положений пункта 5 статьи 304 ТК ЕАЭС в части заблаговременного декларирования товаров Союза, перемещаемых транзитом с одной части таможенной территории Союза на другую её часть через территории государств, не являющихся членами Союза.

ДГД по СКО