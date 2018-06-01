Уроки прошлого в памяти народа

По Указу Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева с 1997 года 31 мая в Казахстане определён как День Памяти жертв политических репрессий

Для Казахстана эта дата имеет особый смысл. Так сложилась история, что наша республика стала местом депортации для миллионов людей. В результате жестокой политики по выявлению «врагов народа» страдали не только репрессированные, но и их близкие. В Казахстане было репрессировано более 103 тысяч человек и расстреляно свыше 25 тысяч, среди них и представители казахстанской элиты: видные деятели науки, культуры, политики.

Массовые политические репрессии — одна из самых печальных страниц в истории нашей страны. На территории Казахстана находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГа -АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. Республика, практически, превратилась в одну большую тюрьму. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 миллионов человек. По некоторым данным, общее число заключенных значительно превышает эту цифру.

В своем очерке мне, прежде всего, хотелось раскрыть перед читателями общую информацию о том трагическом времени и судьбах людей той эпохи.

Политические репрессии в СССР начались сразу после Октябрьской революции 1917 года. Жертвами репрессий становились не только активные политические противники большевиков, но и те, кто просто был не согласен с их политикой. Репрессии проводились и по социальному признаку против состоятельных кочевников-скотоводов, духовенства и образованным населением Казахской степи.

Политические репрессии продолжались после окончания гражданской войны. Они приобрели массовый характер, с началом принудительной коллективизации сельского хозяйства и ускоренной индустриализации в конце 1920-х — начале 1930-х годов, а также укреплением личной власти Сталина.

В период с 1921 по 1954 годы, в Казахстане, было осуждено 100000 человек, к 25000 из них была применена высшая мера наказания - расстрел.

Прямым результатом становления тоталитарной власти стало раскручивание репрессивной машины. Как результат этого - усиление политических преследований участников партии Алаш, которые высказывались против политики центра. Далее следовали нарушения прав человека и республики.

В период с 1937 по 1938 года, вследствие Политики Малого Октября, в Казахстане прошли массовые репрессии. Всех «неверных» под разными предлогами удаляли из республики. Многие были сняты со своих постов.

К концу 20-х гг. подозрительность и нагнетание стали всеобщими. В1928 г. были репрессированы бывшие деятели Алаш Орда - Дулатов, Жумабаев, Аймауытов. Положение в республики чрезвычайное - везде ищут врагов, на шахтах подстраиваются аварии, которые впоследствии объясняются этими поисками. Повсеместно фабрикуются уголовные дела, проводятся чистки в партийных организациях. В это же время были созданы лагеря - Сазлаг, Карлаг, Алжир и многие другие.

В Казахстане службой НКВД было «разоблачено» 183 организаций, с общим числом «агентов» в 3720 человек. За 33 года с 1920 по 1953, около 110 тысяч человек было подвергнуто политическим репрессиям, около 18% всей казахстанской партийной организации было объявлено врагами народа.

Сталинская репрессивная машина оборвала жизни таких деятелей как: Абдурауф Фитрат, Абайдулла Ходжаев, Ашурали, Захири и многих других.

Была уничтожена национально-либеральная интеллигенция, среди которых были Х.Досмухамедов, М. Тынышпаев, Ж. Акпаев, М. Жумабаев - почти все деятели партии Алаш-Орда.

В период сталинских репрессий был необоснованно объявлен врагом народа и расстрелян в 1938 году видный деятель Центральной Азии и Туркестанской АССР Турар Рыскулов. Являясь заместителем председателя Cовнаркома РСФСР Т.Р. Рыскулова от 9 марта 1933 г. в письме адресованном в ЦК ВКП (б) И. Сталину, в сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б) Кагановичу и СНК СССР Молотову открыто писал о неслыханном голоде в Казахстане. В письме отмечалась и тяжелая ситуации, сложившаяся в то время в нашей области. Так в письме отмечалось, что из «постановления Актюбинского обкома от 16 октября 1932 г. следует, что на железнодорожной станции Джусалы из прибывших до 300-400 семейств возвращенцев-откочевников (и направлены затем на станцию Саксаульская) умерло (по неточным данным) 150 казахов (в том числе 21 человек от натуральной оспы), благодаря неоказания им помощи, имело место на станции избиение казахов. В указанном постановлении констатируется, что районные организации «проявили безразлично-безучастное отношение к массовой смертности казахов». Событие произошло еще в конце июля, а постановление обкома состоялось в октябре месяце. В докладе московского отряда Красного креста, работающего сейчас в Актюбинской области, сообщается, что казахи в таких районах, как Тургайский, охвачены голодом и эпидемией. Массы беспризорных детей скапливаются по городам и станциям железной дороги в Казахстане.

..Махровый шовинизм и игнорирование интересов окружающего казахского населения проявляются со стороны целого ряда совхозов (особенно животноводческих), где руководство их сильно засорено кулацко-вредительскими элементами. Вместо ведущей роли и помощи населению, некоторые совхозы показывают образцы бесхозяйственности и проявляют великодержавный шовинизм. А между тем значительная часть площади всех совхозов в 30 млн. га с лишним приходится на казахские районы, где у казахов для этих совхозов были изъяты лучшие земли. Есть совхозы, которые до сих пор не уплатили казахам за понесенные убытки по переселению и изъятию постройки. Несмотря на 2-3 года давности этих споров, только 7 декабря 1932 г. решением СНК СССР определили размер такой задолженности в 2808 тыс. рублей и обязали совхозы уплатить населению..

Излюбленным объектом сталинских репрессий выступали местные партийные деятели. По сталинской системе они подвергались моральному и физическому уничтожению.

Что можно сказать в заключение? Вскрывая преступные нарушения законности в прошлом мы должны думать о завтрашнем дне. Чтобы возвести непробиваемую стену против возможного рецидива беззаконий, надо воспитывать бережное отношение каждого не только к духу, но и к букве закона. Выработать гарантии против такого положения, когда провозглашенные Конституцией Республики Казахстан положения могли изменяться в любое время по воле власть имущего, как это было в 30-е годы.

Сегодня недостаточно любых убедительных обличений извращения законности. Нужно сделать все для реального утверждения законности в масштабах строящегося. В Казахстане правового государства. К этому обязывают и уроки прошлого.

И не случайно, одним из первых законов, принятых в суверенном Казахстане, стал Закон РК от 14 апреля 1993 г. «О реабилитации массовых политических репрессий».

Председатель специализированного

межрайонного суда по уголовным

делам Актюбинской области А.К.Мулдагалиев