Партию «Нур Отан» полностью цифровизируют - Ашимбаев

Первый заместитель председателя «Нур Отан» Маулен Ашимбаев доложил Нурсултану Назарбаеву о ходе цифровизации партии, передает zakon.kz.

Начал свое выступление спикер с планов открыть 280 IT-классов по всей стране.

«Как недавно заявил глава компании Apple Тим Кук, главным языком для общения в мире сегодня становится язык программирования. Обучение в IT-классах будет проводиться IT-специалистами на базе специальных программ, соответствующих европейским стандартам. На этот год запланировано открыть 280 классов по всей стране. Сегодня уже открыты 59 IT-классов в Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской, Костанайской областях и городах Астана и Алматы за счет спонсорской помощи в рамках программы «Туган жер», - сказал Ашимбаев.

Ашимбаев добавил, что в «Нур Отан» уже начали реализацию проекта «Цифровая партия» на базе наработок, которые были сделаны в партии за последние годы. Задача проекта - цифровизация всей деятельности «Нұр Отана». При этом «Цифровая партия» будет включать 11 подсистем, охватывающих все основные направления работы партии.