Жакип Асанов призвал судей заниматься самообразованием

Нам нужен этот продукт – многие часы тренингов.

Судьям необходимо найти время для самообразования. Об этом председатель Верховного Суда РК Ж.Асанов сказал на международной онлайн конференции «Судебная риторика: вопросы обучения и практики», передает Zakon.kz.

«Когда-то раньше я шел на свадьбу – передо мной стояла дилемма, что подарить молодым? Советовался перед этим со многими специалистами – нужны были знания психологов, врачей и, в конце концов, результатом этого интеллектуального труда стал один продукт – 40 часов тренинга. Я эти 40 часов купил и подарил. Потом, после того как молодые прошли эти курсы, они мне сказали – надо было раньше – до свадьбы», - рассказал Ж.Асанов.

Он был рад, что его мысли и цели совпали с молодоженами.

«Но был риск, почему у нас много разводов? Потому что люди не разговаривают по принятия такого серьезного решения. Нам нужен этот продукт – многие часы тренингов. У судей немыслимая нагрузка. Мы можем просто на час раньше вставать, мы можем вечером вместо телевизора послушать это аудиотренинг. Мы должны найти возможности от всего лишнего избавиться и заполнить это самообразованием», - сказал он.

Видеозапись с конференции разместил на своей странице в Facebook пресс-секретарь ВС РК Болат Кальянбеков.

"Сделали выжимку из выступления Жакипа Кажмановича на вчерашнем форуме "Судебная риторика: вопросы практики и обучения". Учитывая, реакцию СМИ и то, что на фейсбуке и ютубе мероприятие только за сутки просмотрело почти 13,5 тысяч человек видно, что поднятые вопросы вызвали интерес в обществе", - написал он..

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