Следствие по делу Бабченко продлится минимум шесть месяцев - ГПУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью".

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что досудебное расследование по делу о подготовке покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко продлится минимум шесть месяцев, сообщает РИА Новости.

"Как быстро оно (следствие – ред.) закончится? Не раньше, чем через полгода, и, думаю, не позже, чем через год. Практика подобных дел приводит меня к такому выводу", — цитирует Луценко сайт службы новостей ТСН на телеканале "1+1".

Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. При этом он вновь обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения. Он также сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора готовящегося покушения на Бабченко — украинца Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.

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