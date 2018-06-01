Менингит добрался до Кызылординской области: госпитализирован мужчина

Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Случай менингита зарегистрирован в Жанакорганском районе Кызылординской области, передает Спутник.

По данным областного управления здравоохранения, в четверг, 31 мая в районную инфекционную больницу с менингококковой инфекцией поступил 27-летний мужчина, которому назначили необходимые исследования и лечение.

"Сегодня состояние больного врачи оценивают как тяжелое стабильное. Взяты на контроль 11 человек, контактировавшие с ним. В регионе организованы мероприятия по профилактике и раннему выявлению инфекции менингококка", — сообщили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники районной больницы проводят подворовой обход, информируют население Жанакорганского района. В целом эпидемиологическая ситуация в области оценивается как стабильная.

В прошлом году и за четыре месяца нынешнего года в области случаев менингококковой инфекции не зарегистрировано. Управлением создан штаб, организованы противоэпидемические и профилактические мероприятия. Для профилактики менингита на следующей неделе на базе поликлиники №6 будет проводиться вакцинация. Любой желающий может сделать прививку за 22 тысячи тенге.

Возбудителями заболевания являются бактерии, вирусы и грибки. Начало болезни, как правило, острое. Начинается с повышения температуры до 38 — 40 С, сильной головной боли, возможны рвота, сыпь. Нередко бывают спутанность сознания, чувствительность к свету, общее беспокойство, иногда бред, судороги.

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