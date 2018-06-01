В Алматы за неделю выявлено более 500 нарушений потребления холодной воды и канализации
Поиск незаконных подключений ведется посредством современного ультразвукового оборудования, а отключение – при помощи спецтехники.
562 нарушения выявлено в Алматы в течение первого месяца рейдов по проверке и инвентаризации потребителей услуг холодного водоснабжения и водоотведения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу «Алматы су».
Самое распространенное из них – самовольное подсоединение к городским коммуникациям без технической документации и дальнейшей оплаты за услуги. И это несмотря на максимально упрощенную процедуру подключения к сетям водопровода и канализации. Только в мае зафиксировано 102 случая самовольных врезок и незаконных отводов.
Выявлено 109 объектов предпринимательской деятельности, которые платили за воду и канализацию по тарифу, установленному только для населения.
В списке нарушений также срывы пломб, установленных на приборах учета, различные незаконные манипуляции с приборами учета, сокрытие площадей полива, несоответствие декларируемого числа проживающих в жилищах людей фактическим данным.
Владельцы и арендаторы объектов, занимающиеся хищением воды путем несанкционированных врезок в городские сети, способствуют бесконтрольному использованию питьевой воды и сбросу стоков, тем самым нанося значительный материальный ущерб предприятию и всей системе водоснабжения Алматы.
При этом, подобные врезки, чаще всего сделанные без соблюдения технических норм, как правило, приводят к нарушению гидравлического режима подачи воды, а также к ухудшению надежности и качества водоснабжения добросовестных абонентов.
В рейдах ежедневно, включая выходные дни, дополнительно к работающим контролерам и инспекторам службы сбыта, задействовано более 100 сотрудников из числа административного и инженерного состава ГКП «Алматы су».
Поиск незаконных подключений ведется посредством современного ультразвукового оборудования, а отключение – при помощи спецтехники.
По всем выявленным случаям нарушений производятся доначисления за незаконное использование коммунальных услуг и несоблюдения договорных отношений.
В числе эффективной меры – полное отключение от центральной трубы. Это грозит не только самовольщикам и нарушителям договорных отношений, но и злостным неплательщикам. Сегодня в «черном» списке предприятия фигурируют несколько сотен объектов коммерческих учреждений и порядка 500 частных домов.
Задача рейдов – полностью инвентаризировать и проверить, прежде всего, строительные площадки, объекты торгового и бытового обслуживания, производственные базы, автомойки и иные коммерческие предприятия, а также частные дома на соответствие установленным правилам и нормам потребления холодного водоснабжения и водоотведения.
Рейды будут проводиться до конца осени.
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