Исполнение налоговых обязательств по предоставлению форм налоговой отчетности

Согласно статье 36 Налогового кодекса исполнение налогового обязательства осуществляется налогоплательщиком самостоятельно.

И одной из них является обязанность по составлению и представлению, за исключением налоговых регистров, налоговых форм органам государственных доходов в установленные сроки.

Налоговая отчетность включает в себя налоговые декларации, расчеты, приложения к ним, по видам налогов, платежей в бюджет, социальным платежам, декларацию по косвенным налогам по импортированным товарам, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, реестр договоров аренды (пользования). Формы налоговой отчетности и правила их составления утверждаются уполномоченным органом

Предусмотрено 3 способа представления налоговой отчетности по выбору налогоплательщика:

1) в явочном порядке - на бумажном носителе, в том числе через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (за исключением налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость);

2) по почте заказным письмом с уведомлением - на бумажном носителе;

3) в электронной форме, допускающем компьютерную обработку информации.

То есть у налогоплательщика есть возможность представления отчетности как на бумажном, так и в электронном виде.

При отсутствии объектов налогообложения налоговая отчетность не представляется по налогу на имущество, земельному налогу, налогу на транспортные средства, рентному налогу на экспорт, специальным платежам и налогам недропользователей и другим платежам в бюджет.

Для каждой категории налогоплательщиков в соответствии с налоговым законодательством установлены сроки представления форм налоговой отчетности.

В случае непредставления налоговой отчетности органы государственных доходов направляют налогоплательщику уведомление о непредставлении налоговой отчетности со дня выявления нарушения.

Налогоплательщикам, зарегистрированным в качестве электронного налогоплательщика, уведомления направляются по электронным каналам в кабинет налогоплательщика.

В течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем вручения уведомления налогоплательщику (налоговому агенту), налогоплательщик должен исполнить требование налогового органа по представлению налоговой отчетности.

В случае неисполнения в отношении налогоплательщика принимаются меры, предусмотренные налоговым законодательством, такие как приостановление расходных операций по банковским счетам налогоплательщика, привлечение к административной ответственности в соответствии со статьей 272 Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, при длительном непредставлении форм налоговой отчетности статьей 91 Налогового кодекса определены условия, при которых юридические лица или индивидуальные предприниматели могут быть отнесены к бездействующим налогоплательщикам.

К таковым налогоплательщикам могут быть отнесены юридические лица и индивидуальные предприниматели, не представившие за налоговый период по истечении одного года, после установленного Налоговым кодексом срока представления декларации, соответствующие видам деятельности и режимам налогообложения, а индивидуальные предприниматели, работающие на основе патента - в течение двух лет, с даты окончания срока действия последнего патента.

Для налогоплательщиков, которые по какой - либо причине не успевают или опаздывают сдать в срок налоговую отчетность, предусмотрено продление срока представления налоговой отчетности.

Для этого налогоплательщик по электронной форме направляет уведомление на продление до окончания срока представления налоговой отчетности. Исключением является налоговая отчетность по косвенным налогам при импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, срок представления которой не подлежит продлению.

Декларации по КПН и ИПН, за исключением расчета сумм авансовых платежей, продлевается на не более тридцати календарных дней, а декларации и (или) расчет по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам на срок не более 15 календарных дней, со срока, установленного для представления ФНО.

Однако продление срока представления отчетности не изменяет сроки уплаты налогов, платежей в бюджет и социальных платежей.

В связи с предстоящими сроками представления налоговой отчетности за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года, УГД по городу Сатпаев напоминает о необходимости своевременного исполнения налоговых обязательств и во избежание проблем рекомендуем не оставлять на последние дни представление налоговой отчетности.

Отдел по работе с налогоплательщиками УГД по г. Сатпаев