В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», в целях совершенствования порядка продажи и выкупа Национальным Банком Республики Казахстан банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены Правила продажи и выкупа Национальным Банком Республики Казахстан банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан.

В частности, правила не распространяются на отношения, связанные с проведением Национальным Банком операций по размену банкнот и циркуляционных монет, обмену ветхих банкнот и дефектных (поврежденных) монет, а также банкнот и монет, утративших силу законного платежного средства.

Правила не распространяются на отношения, связанные с проведением Национальным Банком операций по размену банкнот и циркуляционных монет, обмену ветхих банкнот и дефектных (поврежденных) монет, а также банкнот и монет, утративших силу законного платежного средства.

Продажа физическим и юридическим лицам банкнот и циркуляционных монет, а также их выкуп у физических и юридических лиц осуществляется филиалами Национального Банка и Центром Национального Банка.

Продажа, выкуп банкнот и циркуляционных монет осуществляется по их нарицательной стоимости.

Совершение кассовых операций при продаже и выкупе банкнот и циркуляционных монет осуществляется в соответствии с Правилами ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 247, зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10204.

Продажа и выкуп инвестиционных и коллекционных монет осуществляется филиалами Национального Банка и Центром Национального Банка.

Продажа инвестиционных и коллекционных монет осуществляется также через интернет-магазин Национального Банка.

Цена продажи инвестиционных и коллекционных монет устанавливается постановлением Совета директоров Национального Банка.

Цена продажи коллекционных монет из серебра и недрагоценных металлов является фиксированной.

Цена продажи коллекционных монет из золота и инвестиционных монет изменяется в зависимости от стоимости драгоценного металла, из которого изготовлены монеты, определенной по утреннему фиксингу (котировки цены) за одну тройскую унцию драгоценного металла, установленного Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) и по официальному курсу национальной валюты к доллару США, на рабочий день, предшествующий дню продажи, и размещается на интернет-ресурсе Национального Банка.

Продажа коллекционных монет из золота и инвестиционных монет осуществляется по цене, определенной на дату их продажи.

Цена продажи инвестиционных и коллекционных монет, реализуемых через интернет-магазин Национального Банка, дополнительно включает стоимость их доставки и сумму страхового сбора, определенную договором по доставке инвестиционных и коллекционных монет.

Платежи по операциям, связанным с продажей и выкупом инвестиционных и (или) коллекционных монет юридическими лицами на сумму, установленную в пункте 9 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» (далее - Закон о платежах), осуществляется в безналичной форме.

В случае продажи и выкупа инвестиционных и (или) коллекционных монет на сумму, превышающую 2 000 000 (два миллиона) тенге, филиал Национального Банка и (или) Центр Национального Банка осуществляют идентификацию физических, юридических лиц (их представителей), приобретающих или сдающих для выкупа инвестиционные и (или) коллекционные монеты, а также их проверку в соответствии с требованием подпункта 1-1) пункта 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При выкупе инвестиционных и (или) коллекционных монет, а также при их продаже на сумму, превышающую 2 000 000 (два миллиона) тенге физические, юридические лица (их представители):

1) предоставляют в филиал Национального Банка и (или) Центр Национального Банка оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность либо доверенность от имени физического или юридического лица, подтверждающую полномочия на приобретение или сдачу инвестиционных и (или) коллекционных монет для выкупа (далее - доверенность);

2) заполняют заявления физического или юридического лица на продажу или выкуп инвестиционных и (или) коллекционных монет по формам согласно приложениям 1 или 2 к Правилам (далее - Заявление), в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается в филиале Национального Банка или Центре Национального Банка, а другой передается физическим, юридическим лицам (их представителям).

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.