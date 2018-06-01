На выходных в Казахстане ожидаются заморозки 

В отличие от большинства регионов, жителей южных областей ждет летняя погода.

На большей территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, местами ожидаются заморозки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В выходные дни на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода с частыми дождями, грозами, шквалистым ветром. Температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 3…5 градусов, на севере и в центре страны местами ожидаются заморозки. Всему виной прохладные и влажные воздушные массы, поступающие с европейской части России.

В отличие от большинства регионов, жителей южных областей ждет летняя погода.

Под воздействием теплых воздушных масс с районов Ирана, здесь воздух прогреется до +27+35 градусов, местами +38.

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