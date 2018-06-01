В двух районах Алматы отключат горячую воду

От подачи горячей воды отключат дома, расположенные в контуре улиц Райымбека – Гайдара – Абая – Отарская.

На два дня, с 4-го по 5-е мая, часть домов Алмалинского и Ауэзовского района Алматы отключат от горячей воды, в связи с проведением реконструкции теплосетей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

От подачи горячей воды отключат дома, расположенные в контуре улиц Райымбека – Гайдара – Абая – Отарская.

«Краткосрочные ограничения по коммунальной услуге вызваны необходимостью переключения объектов потребления указанного сектора по схеме временного горячего водоснабжения в период подготовки основных теплотрасс к реконструкционным работам, запланированных на межотопительный период», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

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