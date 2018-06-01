Взыскание налоговой задолженности по налогу на транспорт

С увеличением количества автотранспорта растет и число плательщиков транспортного налога.

Однако имеются физические лица, которые несвоевременно оплачивают налог. Согласно норме нового Налогового кодекса, с 1 января 2018 года налоговые органы вправе выносить налоговые приказы о взыскании задолженности с передачей материалов судебным исполнителям.

В дальнейшем, судебными исполнителями будут приняты все меры по принудительному взысканию налоговой задолженности, в том числе ограничения на выезд за пределы РК, наложение ареста на имущество, транспорт, банковские счета должника, приостановление действия водительского удостоверения до погашения задолженности.

На территории Алматинской области территориальными управлениями государственных доходов совместно с сотрудниками административной полиции и частными судебными исполнителями продолжается работа взыскания налоговой задолженности по налогу на транспорт за период с 2012 - 2016 гг. путем проведения рейдовых мероприятий по задержанию и изъятию автотранспортных средств, имеющих задолженность с выдворением их на штрафные стоянки.

Так, автотранспорт марки MERCEDES-BENZ 500 S с задолженностью 0,9 млн тенге жителя Илийского района был опечатан и выдворен на штрафную стоянку за долг, накопившийся с 2014 года.

Кроме этого, накопившийся долг с 2012 года по автотранспорту марки ВАЗ 21074 в сумме 44,8 тыс. тенге был погашен физическим лицом г. Текели только после проведения описи имущества - телевизора.

Частично жителем Илийского района погашается задолженность по транспорту TOYOTA LEXUS, накопившаяся с 2013 года в сумме 1,1 млн тенге, только после описи и выдворения на штрафную стоянку его же автотранспорта марки NISSAN ALMERA KLACCIK.

Проведение подобных рейдовых мероприятий является одним из инструментов в обеспечении сбора налоговой задолженности.

Во избежание применения принудительных мер воздействия Департамент государственных доходов по Алматинской области призывает всех автовладельцев, у которых имеется задолженность на налогу на транспорт, произвести уплату налога. В дальнейшем рекомендуем контролировать своевременность и полноту исполнения налоговых обязательств.

Наличие задолженности по налогам можно проверить на официальном сайте Комитета государственных доходов МФ РК www.kgd.gov.kz в разделе «Электронный сервис/Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности».

По имеющимся вопросам касательно местных налогов физических лиц просим обращаться в Департамент государственных доходов.