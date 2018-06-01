Закроют ли кафедру фтизиатрии и пульмонологии в КазНМУ

В соцсетях обсуждается новость о якобы планируемом закрытии кафедры фтизиатрии и пульмонологии мединститута в Алматы.

Пост о якобы ожидаемом закрытии кафедры фтизиатрии и пульмонологии алматинского мединститута был опубликован Лейлой Оспановой в группе Facebook «Врачи РК! У кого и где лечиться?», сообщает Zakon.kz.

«Коллеги – слухом земля полнится, что в нашей альма матер (Алматинский мединститут) закрывают кафедру фтизиатрии и пульмонологии. Мы, что победили туберкулез? Или, как было 5 лет назад с кафедрой педиатрии – развалим, а потом будем восстанавливать долгие годы? А почему корифеи фтизиатры-пульмунологи молчат. Почему молча сносят развал такой важной дисциплины?», – написала Л. Оспанова.

За разъяснениями мы обратились в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. Однако там были весьма удивлены нашими вопросами и сообщили, что ничего подобного у них нет и не предвидится. А данный пост в соцсетях деканат вуза расценивает не иначе, как непроверенный слух или возможную провокацию.

«Я лично поговорила с заведующей кафедры фтизиатрии и пульмонологии и она была очень удивлена. По ее мнению, это какая-то провокация, так как в данный момент у них все нормально, никаких сокращений нет и не будет. Наоборот, у кафедры даже увеличилось финансирование. Более того, руководство и преподаватели вуза внимательно изучили данный пост в Facebook и пришли к выводу, что женщина в медицинском халате никому из них не знакома. То есть, она не является сотрудницей нашего института и никто не знает ни ее саму, ни место ее работы», – сообщила руководитель пресс-службы КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Марина Тян.

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