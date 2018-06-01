Президент призвал не воровать по программе "7-20-25"

Взять ситуацию на контроль - Назарбаев.

Президент высказался о программе "7-20-25" во время расширенного заседания политического совета партии «Нұр Отан», передает zakon.kz.

"Всем партийцам говорю, всем акимам, все меня слушают - взять на контроль, нормально сделать, не воровать ничего здесь. Чтобы точно попало тому, кому положено, и люди могли включиться и начинать работать. Это вызовет огромный строительный бум, вокруг которого будет развиваться бизнес. Для строительства дома стройматериалы, лес, металл, стекло нужны, меблировать надо, газовые плитки нужны. Это все делает бизнес. То есть, мы оживляем огромную большую работу, если подумать, поработать. Всегда говорили, что Америку подняла автомобильная промышленность, которую начал господин Форд. Нас может поднять жилищное строительство и сельское хозяйство", - отметил глава государства.

По его словам, нужно использовать каждый пункт для разъяснения пропаганды.

"Могут быть споры по тому, что я сказал. Мы хотим, чтобы квартиры получила, прежде всего, молодежь. Мы понимаем, у которых нет. Мне говорят: "Тот, у кого есть, может улучшить жилье". Но у него есть крыша над головой, пусть улучшает, развивает, зарабатывает и покупает. А это мы делаем для тех, у кого сегодня никакой квартиры нигде нет. Иначе мы сделаем программу спекулятивную. Он может взять одну, две квартиры, сдать в аренду. Давайте четко себе уясним, всему обществу поясним, для кого, для чего мы все это делаем", - сказал президент.

Как объяснил президент, были подсчитаны все деньги, если работает два члена семьи, то никакой проблемы не будет.

"Ипотечный кредит будет максимум 7%. Раньше требовали первый взнос до 50% стоимости, сейчас только 20% вкладывают. Раньше давали максимум на 10 лет, теперь на 25 лет, чтобы дешевле стало выплачивать кредит. Заканчивается выплата за квартиру, за все, а, может быть, человек захочет раньше рассчитаться с банком. Это жилье переходит в собственность. Вот это надо четко разъяснить людям. И хотим очень сильно двинуть эту сторону вопроса – молодежь, учителя, врачи, государственные служащие, у которых менее заработные платы, они имеют сейчас возможность получить", - пояснил Назарбаев.

Также он поднял вопрос существующих очередей.

"Кто-нибудь видел очереди в Германии или во Франции на квартиры? Или в Америке? Это нонсенс. В рыночной экономике никаких очередей нет, потому что государство не дает бесплатно квартиры. До сих пор мне пишут, пенсионеры и все: "Дайте мне квартиру в Астане". Включайтесь в программы, которые есть. Все у нас есть для ветеранов. Арендное жилье, правильно? Да, в каждой области строят арендное жилье. Пусть вот этим малоимущим, уязвимым – давайте в аренду. Пусть платят арендную плату и живут. В рынке какие очереди? О чем мы говорим? Обращаются ко всем и в парламент, и к министрам. Нет таких законов сейчас в государстве - просто взять и дать. Максимум, что мы сделали, сделали вот этот пункт – ипотечное жилищное строительство", - заключил президент.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!