KAZ Minerals может выкупить месторождение Абрамовича

Ресурсы всей Баимской площади — 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота (64,3 млн унций).

KAZ Minerals близка к выкупу у Романа Абрамовича и его партнеров контрольного пакета в проекте разработки Баимского медно-порфирового месторождения на Чукотке примерно за $1 млрд деньгами и своими акциями, пишет “Ъ”.

По словам источникам “Ъ”, договоренности сторон могут быть формализованы уже в июне-июле, сейчас казахская компания готовит документы для правкомиссии РФ по иноинвестициям, поскольку Баимское относится к недрам федерального значения. Головная KAZ Minerals Plc зарегистрирована в Лондоне.

Ресурсы всей Баимской площади — 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота (64,3 млн унций). Лицензия до 2033 года на участок Песчанка с запасами 7,1 млн тонн меди принадлежит ГДК «Баимская», ее совладельцы — Роман Абрамович (около 25%), Александр Абрамов и другие бизнесмены. Инвестиции в проект оцениваются в 240 млрд руб. без внешней инфраструктуры. Баимский ГОК должен выпускать 476 тыс. тонн медного концентрата (148 тыс. тонн меди) и 276,5 тыс. унций золота в год, запуск запланирован на 2021–2023 годы.

KAZ Minerals владеет активами в Казахстане, общие ресурсы на конец 2017 года — 3,2 млн тонн меди, в 2017 году добыла 259 тыс. тонн меди и 178,7 тыс. унций золота, выручка составила $1,6 млрд, EBITDA — $1 млрд, чистая прибыль — $580 млн. Капитализация на 31 мая на LSE — £4,46 млрд ($5,9 млрд), крупнейшие акционеры — президент компании Владимир Ким (33,4%) и глава совета директоров Олег Новачук (7,8%).

О переговорах KAZ Minerals по Баимской стало известно в начале года, но с 2016 года интерес к активу выражала ГМК «Норильский никель», миноритариями которой являются господа Абрамович и Абрамов (около 4%). Владелец «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин (владеет более 34% ГМК) заявлял, что на базе Баимки и Быстринского ГОКа «Норникеля» может быть создан медный дивизион с перспективами IPO в Азии. «Норникель» предоставил ГДК «Баимская» кредит на $50 млн для ТЭО проекта.

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