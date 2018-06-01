Исекешев высказался о востребованных специалистах в Астане

Аким Астаны Асет Исекешев рассказал о востребованных специальностях в столице, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С помощью городского проекта Big data мы исключили из городского заказа устаревшие профессии и определили список востребованных профессий для городского хозяйства. Среди них инженер по обслуживанию лифтов, по слаботочным системам, специалисты по газификации, педагоги географии на казахском и английском языках и многие другие, которых сегодня не хватает, а также ряд высокотехнологичных профессий, в том числе информационное моделирование в строительстве и проектирование, кибербезопасность, транспорт, медицина, образование», - доложил аким в ходе расширенного заседания политического совета партии «Нур Отан» под председательством Нурсултана Назарбаева.

В связи с этим, по словам А.Исекешева, пересматривается государственный заказ города. Разрабатывается ряд краткосрочных курсов по переобучению по вечерам и выходным дням для того, чтобы рабочие могли обучиться без отрыва от работы. В текущем году планируется обучить 30 тысяч жителей столицы, 17 тысяч из которых за счёт государственного заказа. При этом обучение на казахском языке вырастет с 45 до 65%.

Всего, по статистике, в Астане около 500 тысяч людей занятых, из которых 300 тысяч работают в сфере малого и среднего бизнеса. Планируется, что к 2023 году число занятых вырастет до 650 тысяч человек.