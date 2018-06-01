Бывший вице-премьер сбежал из Кыргызстана

Он пересек государственную кыргызско-таджикскую границу через брод по реке в районе села Арка.

ГКНБ по уголовному делу по факту присвоения бюджетных денежных средств, выделенных для вручения премии имени Ч.Айтматова в сумме $30 тысяч, заочно предъявили депутату Аскарбеку Шадиеву обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР, сообщает «24.kg»

Первомайский районный суд Бишкека в отношении чиновника избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, также заочно.

После возбуждения уголовного дела Аскарбек Шадиев вылетел авиарейсом из Худжанта в Москву, используя дипломатический паспорт. Оттуда улетел в город Нью-Йорк.

«Уголовное дело Генпрокуратура возбудила 28 апреля 2018 года. Однако днем ранее Аскарбек Шадиев выехал на похороны родственника в город Исфану Баткенской области. Там незаконно пересек государственную кыргызско-таджикскую границу через брод по реке в районе села Арка. По данным близких родственников Аскарбека Шадиева, он выехал на лечение и должен был вернуться в течение одной-двух недель. Однако до сих пор он намеренно скрывается от следственных органов, поэтому его объявили в розыск», — сообщили в ГКНБ.

Аскарбек Шадиев, по версии следствия, указал недостоверную информацию о том, что денежные средства внесли в секретариат МПА СНГ, тем самым способствовал выдаче $30 тысяч в виде премии заведующему отделом парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Арсену Закирову.

Ранее Арсена Закирова арестовали. Его задержали после проверки и возбуждения уголовного дела по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК КР.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!