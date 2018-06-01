С последнего звонка под венец: видео невесты в ленте выпускника появилось в интернете

Мнения комментаторов по поводу происходящего разделились.

В Интернете распространяют видео с выпускницей, которую по старому обычаю заводят в дом жениха в белом платке, передает Zakon.kz.

Ролик появился в Instagram. На нем девушку в белой блузке и лентой "Жас түлек" под руки ведут в дом две женщины. На голове невесты белый платок.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то называет происходящее "средневековьем", кто-то считает, что девушке еще рано замуж, и нужно учиться дальше. А некоторые просто порадовались за будущую семью.

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