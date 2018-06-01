Назарбаев поручил искоренить коррупцию в земельных отношениях

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал искоренить коррупцию, связанную с разрешениями на использование земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании политсовета партии «Нур Отан» директор палаты предпринимателей Кызылординской области Галымбек Жаксылыков рассказал, что для всех предпринимателей обеспечен доступ к информации о свободных земельных участках, выдаваемых в коммерческих целях или к арендным аукционам.

«Эта информация должна быть открытой. Предприниматели должны знать, где, какая есть земля. Кому и как она продана? Почему ему, а не другим? Была ли конкуренция? Тогда не будет коррупции. Не будет связи между бизнесменом и чиновником. Сколько мы уже об этом говорим. В целом, это можно решить. Эти вопросы решены в Кызылординской области?», - обратился к нему Нурсултан Назарбаев.

Галымбек Жаксылыков заверил, что до конца текущего года все работы будут переведены в онлайн-формат. В этой связи президент поднял с места председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблая Мырзахметова и спросил, решаются ли эти вопросы в других регионах страны.

Во время доклада Мырзахметова о выполняемой работе, президент перебил его, отметив: «Вы всех не хвалите, мы знаем все. Вопрос состоит не только в том, чтобы дать землю, работать. Все бегают за чиновниками, им это нравится. Кто-то если даст разрешение на что-то, они всегда просят чего-то. Это самый главный вопрос борьбы с коррупцией. Эту связь нужно прервать. Всем акимам я это говорю! Сколько я об этом уже говорю, сколько было случаев, надо это исправлять!», - потребовал президент.