С 1 января 2019 года работники с зарплатой ниже 25 МРП будут освобождены от 90% налогов

Ерболат Досаев отчитался перед президентом о проделанной работе в области снижения налоговой нагрузки низкооплачиваемым работникам во время «Расширенного заседания Политического совета партии «Нұр Отан», передает корреспондент Zakon.kz.

Так, по его словам, налогооблагаемый доход работника с зарплатой до 25 МРП уменьшится на 90%. Оставшаяся часть облагается индивидуальным подоходным налогом по ставке 10%. Таким образом, налоговая нагрузка в соответствии с поручением президента снизится в 10 раз.

«Механизмом предполагается гарантированное получение работником дополнительного дохода, в момент получения основной зарплаты, без увеличения финансовой нагрузки на работодателя и дополнительного оклада. Соответствующие поправки в налоговое законодательство включены в законопроект «О Социальном обеспечении», которое одобрено мажилисом и сегодня рассматривается в Сенате. Механизм заработает со следующего налогового периода - 1 января 2019 года», - сказал Досаев.

Расчеты показали, что выработанные нормы приведут к потерям местного бюджета в следующие 3 года - 94 млрд тенге. Поэтому недополученные налоги уже в следующем году, в сумме 29 млрд тенге будут компенсированы из республиканского бюджета.

«Все направлено на то, чтобы поддержать простых людей. В Казахстане самые низкие налоги в мире. Корпоративный налог - 20%, в Европе - 60%, в других странах - 40-50%. Вся капиталистическая система построена на том, что бизнесмен свободные деньги вкладывает в развитие производства и увеличение количества рабочих мест. В идеале так. Поэтому мы решили, пусть оставят деньги, но надо следить, чтобы они действительно развивали свой бизнес. А до рыночной системы цари, короли накапливали деньги, строили дворцы, развлекались, носили дорогие украшения, поэтому их называли аристократами. Теперь называют буржуазией. Это отличие такое есть», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он добавил, что пока государство не будет переходить на дифференцированную оплату, потому как экономика это позволяет.

«Пусть зарабатывают, но мы имеем право требовать создавать больше рабочих мест, увеличивать, если возможно, заработную плату своим сотрудникам, так чтобы предоставленные государством возможности использовать на благо страны», - заключил президент.

Татьяна Ковалева