Генералы не хотят, чтобы начальников полиции назначали акимы

Военные деятели опасаются, что предлагаемые новшества приведут к карманной полиции.

Как известно, в Мажилисе Парламента РК находится на рассмотрении законопроект по совершенствованию полиции, в котором предусмотрено департаменты внутренних дел переименовать в департаменты полиции и чтобы начальников департаментов полиции назначали акимы. Генералы в отставке против таких нововведений, передает Zakon.kz.

На прошедшей недавно отчетно-выборной конференции Республиканского общественного объединения «Совет генералов» генерал-майор милиции Осман-Рустамбек Бижигитов жестко высказал свою позицию по некоторым поправкам в закон о полиции. Предлагаем вашему вниманию его выступление в сокращенном виде.

Наша справка Осман-Рустамбек Байгенженович Бижигитов, генерал-майор милиции, заслуженный работник МВД, член РОО «Совет генералов». Был первым заместителем начальника УВД Северо-Казахстанской области,

начальником УВД Актюбинской области, ГУВД г. Алматы, Восточного УВД на транспорте, заместителем начальника Академии МВД РК, начальником Департамента собственной безопасности МВД, членом коллегии МВД.

- Сегодня в Мажилисе рассматривают, обсуждают закон о полиции, он уже на стадии принятия. В этом законе департаменты внутренних дел будут переименованы в департаменты полиции, и начальники департаментов полиции будут назначаться акимами. Ниже плинтуса опускают. Аким назначает, соответственно, он юридически имеет право освобождать. Соответственно, аким завтра будет представлять его на звание генерала. Соответственно, ты полностью, сто процентов зависишь от исполнительной власти. Не от закона, а от исполнительной власти!

Теперь говорят, берем опыт Европы. Ну как можно нас сравнить с Европой? У них там другой подход к закону, другое отношение к закону, другое понятие подчиненности. А у нас же менталитет другой - агашки, кокешки, землячество, кланы, родство, по родам, по племенам, по личной преданности. И начнется… Потом что будет? Карманная полиция будет.

Я 15 лет был начальником УВД области и знаю, что такое местная власть. Вовремя ему (акиму – Т.Н.) надо будет дверь открыть, вовремя, когда он чихнет, сказать, будь здоров. Не дай Бог, не понравился, не так исполнил какое-нибудь поручение, законно-незаконно, ты будешь больше не пригоден ко двору. Дальше как быть?!... Начальник полиции не будет исполнять свои профессиональные обязанности, он будет каблучками стучать.

Бижигитов привел пример, когда министром внутренних дел был генерал-лейтенант Булат Баекенов, он же первый председатель КНБ и когда при нем начали создавать ГСК, он, будучи не согласен с такой реформой, подал в отставку.

– Я был членом коллегии МВД, Баекенов пришел на коллегию и говорит, я подал рапорт президенту об отставке в связи с тем, что не согласен с созданием ГСК. Рыцарский поступок был! ГСК создали. Кадры развалили. Сделали эксперимент. Ни одно государство СНГ не сделало, а мы сделали. Потеряли кадры профессиональные. Теперь опять делаем эксперимент и всё время с полицией, которая обеспечивает внутреннюю безопасность страны! В России начальники подразделений, аналогичные нашим ДВД, назначаются указом президента, а мы хотим назначать решением акима. Как, например, начальник омской полиции, назначенный президентом, будет разговаривать с начальником североказахстанской полиции, назначенным акимом?! Он же внутренне по статусу будет ниже. Даже среди силовых структур внутри Казахстана мы на голову ниже будем. Это что такое, что это за эксперимент?!

Мы разуваем полицию, делаем ее какой-то местной. Ясно, муниципальной. Но криминальная полиция, следствие, семерка, департамент по борьбе с наркобизнесом и другие подразделения - как они могут подчиняться акиму?! Не понятно. Завтра племянника этого акима задержат за наркотики, и попробуй начальник ДВД его не отмажет. На маслихате тебя разнесут и снимут. В полиции всегда были недостатки и с этими недостатками и будут снимать.

Это же вопрос государственный, это же внутренняя безопасность страны! И в таком важном вопросе, к сожалению, мы, сидящие здесь генералы, всю свою жизнь посвятившие правоохранительной системе, и, наверное, не плохие профессионалы, не приняли участие в этом деле, не подняли этот вопрос. Оттуда нас не привлекли, и мы сами не проявили участия. А я не раз говорил, ребята, давайте что-то делать. Если сегодня примут этот закон, он будет на последующие 10-15 лет. Надо было информационный шум поднять, сделать круглый стол, пресс-конференцию, извините, дойдем до президента, что-то не так вы делаете…

Если можно, я вам скажу немного крамольную вещь. У каждого акима будет порядка 3-5 тысячного личного состава полиции. Вооруженной. А если, здесь находятся уважаемые комитетчики (генералы КНБ – Т.Н.), 3-4 акима объединятся - это уже 20 тысяч личного состава - и дестабилизацию обстановки сделают, это не национальная безопасность?! Это прямая национальная безопасность, если на то пошло.

Почему бы от «Совета генералов» одного генерала не назначить указом президента депутатом Мажилиса, а другого – депутатом Сената? Вот тогда бы многие эти вопросы отпали бы и там бы находились защитники правоохранительной системы и силовых структур, которые знают эту систему изнутри и они были бы нашими представителями. Можно же этот вопрос поднять? Можно. Здесь же (в «Совете генералов» - Т.Н.) министры сидят, которые рядом с президентом всё время находились, среди нас каждый второй – замминистра. Не участковый, не сантехник, а те, которые были с президентом. Так почему бы из нашего состава не назначить депутатов в Парламент защищать интересы государства? А сейчас там сидят товарищи, которые никогда не работали ни в КНБ, ни в МВД, ни в прокуратуре. Как он может изнутри знать систему?

Выступающего поддержали другие генералы. В частности, видный военный деятель, генерал-майор Алмасбек Абдрахманов отметил:

- Я полностью поддерживаю Бижигитова, полицию нельзя подчинять местным органам. К сожалению, назначаются молодые акимы, которые, не понимая жизни, могут привести, если вдруг будет этот закон, к огромным нарушениям. Возьмите Россию - все силовые министерства подчинены президенту и это правильно.

Председатель президиума «Совета генералов», генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров пообещал: «Мы попросим дать нам проект этого закона, чтобы мы на президиуме рассмотрели и приняли участие».



Торгын Нурсеитова

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