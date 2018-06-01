Тысячи детей приняли участие в праздничном параде в Астане

В мероприятии были задействованы более 6000 детей из 105 организаций образования Астаны.

Шествие с участием юных жителей столицы – Парад детских и молодёжных музыкальных оркестров и ансамблей прошёл на городской площади в Астане. Участие в мероприятии приняли более 6000 детей из 105 организаций образования Астаны, сообщает BNews.kz.

По словам организаторов, целью парада является поддержка и развитие парадного улично-фестивального шествия школьников и студентов, как фактора эстетического и патриотического воспитания в условиях реализации общенациональной идеи "Мәңгілік Ел".

В праздничном параде выступили учащиеся школ и колледжей, воспитанники музыкальных школ, школ искусств, Дворцов школьников и КазНУИ.

Вице-министр образования и науки РК Талгат Ешенкулов поприветствовал всех собравшихся детей, педагогов и гостей. Он передал слова благодарности участникам, организаторам, родителям и учителям от имени министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева.

"Искренне желаем вам в сегодняшний прекрасный праздник хорошего настроения, успехов и удачи. Сегодняшний наш парад – это традиционный парад, его старт был дан в прошлом году. В нём в прошлом году участвовало более 100 тысяч участников, в этом году их число превысило 527 тысяч. Мы думаем, что год за годом, данная традиция превратится в очень серьёзную и большую традицию, и будет охватывать всё больше и больше наших участников. Данное мероприятие сплотило все наши музыкальные коллективы, все наши организации образования. И сплотило всех наших детей", - сказал Таглат Ешенкулов.

Он поблагодарил за организацию детского парада все ведомства, государственные органы, в частности, акимат города в лице акима Асета Исекешева.

Уникальной особенностью парада стало то, что каждая колонна представляла один из четырёх районов города, олицетворяющий свой уникальный музыкальный жанр. Район Байконур представил Модерн, энергию развития и новаторства. Сарыаркинский район звучал фольклорной музыкой. Алматинский район представил классику, бессмертные произведения великих музыкантов. Есильский район – эстрадную музыку, весёлые и праздничные ритмы.

Как сообщили организаторы, особое значение парад имеет в рамках празднования 20-летия города Астаны.

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