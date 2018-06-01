Президент: В Казахстане нет безработицы, но и нет стабильности

В Казахстане нет безработицы, но и нет стабильности. Причина - нехватка подготовленных кадров. Об этом сегодня во время расширенного заседания политического совета партии «Нұр Отан» сообщил Нурсултан Назарбаев, передает zakon.kz.

«В Казахстане нет безработицы, но нет и стабильности, стабильного дела. Дело не в наличии работы, а в специализации. Вопрос не в безработице, а в отсутствии подготовленных кадров. Мы делаем большую работу для этого. Сейчас 148 тыс. учеников закончили школу. Кто-то пойдет в университет, кто-то в колледж, кто-то своим делом займется, а кто-то останется совсем. Почему останется? Потому что нет специальностей. Раньше было трудовое воспитание в старших классах, давалась специальность по сельхозтехнике. В наше время надо каждый день развиваться. За всю жизнь человек должен получить 4-5 специальностей. 800 специальностей, из них 500 может не нужные. С сегодняшнего дня надо думать, какая специальность нужна», - сказал президент.

Он напомнил, что в стране готова Дорожная карта по подготовке специалистов. Будут выдаваться микрокредиты для жителей села.

«Учись, стань специалистом, делай работу. Что государство еще может сделать? Если мы сделаем это, на весь мир прославимся как государство, которое персонально занимается каждым молодым человеком. Семья не без урода, как говорится, всегда найдутся безынициативные, никчемные и ленивые. Но это будет мизер и им будет стыдно. Обычно молодежи свойственно рваться вперед, показать себя. Я думаю это является основным вопросом. И заводы, фабрики надо развивать, это правильно. Но главное, не нужно останавливать программу «С дипломом в село». Есть урбанизация общества. Но если дать профессию и его закрепить, и показать внимание его работы в ауле, привыкнет, будет работать и приносить пользу, получать удовольствие. Такие мелкие вопросы вроде, но это самые главные вопросы», - сказал президент.

Он отметил, что инициатива в этом направлении должна исходить от партии, потому как «Нур Отан» - партия патриотов.

«Мы назвали ее «Отан» - Отчизна. У нас есть ведущие организации в регионах, мы должны во главе их поставить хорошие квалифицированные кадры и тогда проводимую в центре работу будут доводить до простых людей. А то мы сидим и думаем, народ все сказанное нами знает, по телевизору смотрит, в газетах читает. Это невозможно, они с утра до вечера заняты, идут на работу, приходят уставшие, есть дети. А мы актив и, если мы работаем и поднимем авторитет, и все принесем пользу», - сказал Назарбаев.

Татьяна Ковалева