Нурсултан Назарбаев «порекомендовал» чиновникам в ЮКО работать открыто

Нурсултан Назарбаев «порекомендовал» чиновникам в ЮКО работать открыто во время расширенного заседания политического совета партии «Нұр Отан», передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что реализация программы по цифровизации особенно нужна Южно-казахстанской области.

«Не говорю, что они слишком отстали, но там очень население большое, и у нас отношения с нашим соседом хорошие, дружба и солидарность растет. В ЮКО это дает развитию конкурентоспособности. Известно, что они (соседи - от авт.) более способны. Если вы не будете готовить людей сегодня, то они уже отстанут завтра», - сказал президент.

Он также обратил внимание представителей партии и руководства области, что при приеме на работу все должно быть прозрачно и объективно.

«Не должно быть никаких обид, особенно при принятии на работу. У меня есть сигналы, что для того, чтобы устроиться на должность техничке, людям приходится давать взятки. В других областях такого нет, только у вас. Поэтому если вы будете работать открыто, особенно при распределении земельных участков, принятии на работу в школу, в поликлиники будет лучше. Конечно, есть безработица, но если вы не внедрите это, то отстанете. Конкретный результат — это ликвидация негативных факторов. Если их не будет, то мы будем ценить проводимую работу. Понял?», - спросил президент.

Татьяна Ковалева