Менингит в Алматы: Родителей призывают подождать с летними лагерями

Ведомство пытается решить вопрос с отсрочкой детского отдыха до второй половины июня.

Министерство здравоохранения Казахстана рекомендует родителям отложить отдых детей в лагерях Алматы из-за менингококковой инфекции, сообщил глава ведомства Елжан Биртанов, передает Спутник.

Биртанов рассказал, что из 55 подтвержденных по стране случаев большинство (31) отмечено в Алматы. Министр не исключил, что в будущем из-за неустойчивой погоды могут появиться и другие случаи заболевания.

"Мы ставим вопрос по отсрочке детских лагерей, поскольку в Алматы это нежелательно. По детским лагерям мы сейчас с управлением здравоохранения прорабатываем, чтобы до второй половины июня отложили в Алматы. Понятно, что это коммерческие (предприятия — прим.), деньги заплатили и так далее. Чтобы сами родители приняли решение", - сказал Биртанов журналистам.

Кроме того, министр порекомендовал проживающим в Алматы ограничить посещение публичных мест.

«В мечетях мы просим, чтобы проветривали, не перегружали во время чтения молитв. Мы также попросили проработать с Духовным управлением мусульман Казахстана, чтобы обратились к студентам, чтобы они прерывали пост (ораза) (...) Студенты испытывают большую нагрузку во время сессии. Это все-таки уважительная причина, потому что экзаменационный период, точно так же как в путешествиях не рекомендуют. У человека организм ослабленный, легко подвержен инфекциям», - отметил министр.

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