12 малоизвестных и жутких фактов о Средневековой Европе

В средние века в Европе существовало немало обычаев и общепринятых практик, которые способны шокировать современного человека.

Рыцарские турниры, прекрасные дамы, сладкоголосые менестрели и алчущие открыть тайну философского камня алхимики – все это было неотъемлемой частью жизни в средневековой Европе. Однако наряду с этим, существовала и «обратная сторона медали», не афишируемая в исторических фильмах и книгах. Подборку шокирующих фактов, об этом непростом периоде в истории человечества сделал Atethemall.

Причудливые медицинские практики

Самым популярным методом лечения в Средневековье было кровопускание. Но, если задуматься, это была еще весьма безопасная практика по сравнению с тем, что еще могли учудить средневековые лекари. Например, хорошим средством от мучительной головной боли, а также эпилепсии и психических расстройств считалось небольшое отверстие в черепе. Его высверливали так, чтобы обнажить мозговую оболочку. Геморрой следовало лечить, прижигая каленым железом. Анестезия же сводилась к отравляющим веществам в слабой концентрации, приводившим в бессознательное состояние, ударам молотком по голове или и вовсе зажатой в зубах палке.

Пояса верности

Чтобы уберечь дочерей от потери девственности, а жен от супружеской измены, родители или супруг надевали на несчастных пояс верности. Это сооружение держалось на талии и проходило между ног, прикрывая вагину и анус. В поясе были предусмотрены небольшие отверстия для отправления естественных надобностей. Хотя самые дорогие пояса, сделанные в Бергамо или Венеции («бергамский замок» и «венецианская решетка»), украшенные драгоценными камнями, накладками из золота или серебра, и были похожи на произведения искусства, носить их все равно было мучительно. Они оставляли жестокие мозоли, иногда под поясами образовывались пролежни. Спасти несчастную от страданий и повелеть снять поясок мог только церковный суд, который вмешивался лишь в самых крайних случаях.

Совместные ванны

Так как приносить и нагревать большие объемы воды было делом трудоемким и затратным, одну ванну могло принимать сразу несколько человек одновременно и еще несколько после. Часто добродетелью считалось пренебрежительное отношение к гигиене и некоторые святоши могли не мыться месяцами. Если вы не могли похвастаться богатством и благородным происхождением, то залезть с вами в ванну могло сразу несколько очень грязных человек. Впрочем, благородные дамы тоже не всегда были избавлены от необходимости плескаться в грязной воде, ведь их очередь наступала только после мужа и старших сыновей. В общественных же купальнях и вовсе царила полная анархия и простота нравов.

Публичные казни

Средневековая жизнь была бедна зрелищами, так что пойти посмотреть на казнь было вполне приятным времяпрепровождением, сравнимым с современным походом в кино на «ужастик». Правда, редкий современный человек смог бы выдержать подобное зрелище и не упасть в обморок. Людей не только вешали, четвертовали или сжигали заживо. Перед этим их еще и изощренно публично пытали. К примеру, Генрих VII пообещал одному из организаторов восстания против него, что если тот сдастся добровольно, то ни один член не будет разлучен с его телом, покуда тот не умрет. И сдержал свое слово. Несчастный был подвешен на цепях к церковному шпилю и долгие дни медленно умирал от жажды, голода, холода, а под конец этой пытки и от ран, нанесенных вороньем. При этом руки и ноги, как и обещал король, до конца оставались при нем.

Детские браки

Жизнь в Средние века была крайне коротка и за нее нужно было много чего успеть. В том числе жениться и обзавестись потомством. Начиная с 12 лет девочки считались вполне созревшими для замужества, мальчик же мог жениться как только ему стукнет 14. Как правило, за детей все решали взрослые, ведь брак был вовсе не союзом любящих сердец, а способом выживания, объединения земель, заключения политических союзов. В благородных семьях ребенок мог быть помолвлен с колыбели, при этом солидная разница в возрасте между женихом и невестой как в ту, так и в другую сторону, вовсе не была помехой для женитьбы.

Частые роды и детская смертность

Способы предохранения в Средние века были самые что ни на есть средневековые, к тому же многие богобоязненные люди считали и их греховными. Женщины часто беременели и. хотя выкидыши были не менее частым явлением, могли рожать одного ребенка за другим на протяжении десятилетий. При этом уровень детской смертности был таков, что даже в королевских семьях из пяти-семи детей часто до совершеннолетия доживал лишь один.

«Божий суд»

Одной из самых популярных судебных практик в Средние века была ордалия — «божий суд». Обвиняемые в каком-либо проступке или преступлении должны были получить ожог каленым железом или опустить руку в котел с кипятком. Нанесенную рану перевязывали, а через какое-то время смотрели, как она заживает. Если рана выглядела хорошо, значит. Бог подтвердил невиновность испытуемого. В противном случае человек виновен и подлежит наказанию. Подозреваемых в колдовстве женщин испытывали водой, связывая и погружая в водоем. Невинная душа должна была...утонуть, а ведьма — всплыть.

Стирка

Поскольку даже у знатных дам могло быть два-три комплекта одежды на сезон, верхнее платье стирали очень редко. Платье из «тяжелых», дорогих тканей, особенно богато украшенных бисером, драгоценными камнями, вышивкой, могли не стирать вовсе, а чистить щеточкой. Нижнее белье — обычно это были длинные рубахи — стирали чаще, но при этом нормальным составом для замачивания могла быть зола, смешанная с мочой.

Осужденные животные

Под суд мог попасть не только человек, но и животное, причинившее человеку увечье или убившее его. Судили собак, свиней, кошек. В средневековой Франции однажды осудили корову. Она была признана виновной и палачам пришлось постараться, чтобы возвести виселицу для рогатой преступницы. В конце концов корова была повешена, труп ее сожгли и прах развеяли.

Застольный этикет

До изобретения вилки пищу ели руками или при помощи ножа и ложки. Объедки кидали на пол собакам, крутившимся у стола. То, что недоедали псы, растаскивали обитавшие в изобилии в жилищах крысы. Есть могли все из одного блюда, а пить, передавая по кругу кувшин или чашу. Если хозяин предлагал отпить из своего кубка, это было проявлением его благоволения. Следовало сделать глоток и отдать чашу обратно. Отказаться от этой чести значило оскорбить господина и вело к крупным неприятностям.

Спиртные напитки

Идея о том, что воду следует очищать и кипятить, дабы избежать заражения, никому не приходила в голову. Однако отследить связь между желудочными заболеваниями и грязной водой люди могли. Именно поэтому простолюдины пили в основном слабенькое пиво, а люди побогаче — вино. Большую часть жизни средневековый человек проводил слега под хмельком.

Положение женщин

Средневековая женщина чаще всего была полностью зависима от мужчин. До замужества за нее все решал отец и братья, после замужества жизнью и имуществом женщины распоряжался муж. Большей свободой обладали только вдовы, но только до тех пор, пока не вступали в повторный брак. Правда, женщина могла обратиться в церковный суд, если муж чересчур сильно или слишком часто бьет ее, но мужчины-церковники нечасто спешили встать на защиту «сосуда греха».

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