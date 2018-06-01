Мошенница выдавала себя за сотрудницу МИД РК

Осужденная обещала оформить визу в США.

В Астане вынесен приговор женщине, представлявшейся сотрудницей МИД РК, передает Zakon.kz со ссылкой на Районный суд №2 Есильского района.

По данным суда, подсудимая представилась сотрудницей Министерства иностранных дел и взяла с потерпевшего 180 000 тенге якобы за оформление визы для выезда в США,

"Приговором районного суда №2 Есильского района города Астаны А. признана виновной по ст.190 ч.1 УК и осуждена к 2 годам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в суде.

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