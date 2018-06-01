Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мошенница выдавала себя за сотрудницу МИД РК

Осужденная обещала оформить визу в США.

Фото : mgorod.kz1 июня 2018, 15:42

В Астане вынесен приговор женщине, представлявшейся сотрудницей МИД РК, передает Zakon.kz со ссылкой на Районный суд №2 Есильского района.

По данным суда, подсудимая представилась сотрудницей Министерства иностранных дел и взяла с потерпевшего 180 000 тенге якобы за оформление визы для выезда в США,

"Приговором районного суда №2 Есильского района города Астаны А. признана виновной по ст.190 ч.1 УК и осуждена к 2 годам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в суде.




Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты