Ливень, град и похолодание обещают синоптики казахстанцам

Месячное количество осадков ожидается около и больше нормы в большинстве областей республики.

В выходные холодный и влажный воздух, поступающий с северных морей, обусловит ухудшение погодных условий. На большей территории Казахстана ожидаются ливневые дожди, гроза, град, усиление северо-западного ветра до 15-20, порывы до 28 м/с и понижение температуры воздуха, сообщает zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

на западе, северо-западе, севере, в центре ночью до 2…10 тепла, в отдельных регионах возможны заморозки до 2 мороза, днем до 10…20 тепла;

на востоке ночью до 3…10 тепла, днем до 12…20 тепла;

на юге и юго-востоке ночью до 7…15 тепла, днем до 17…25 тепла;

В середине следующей недели с выносом теплых юго-западных воздушных масс с районов Средней Азии ожидается ясная, по-летнему жаркая погода. Температура в северной половине Казахстана повысится до 28 тепла, а в южной до 38 тепла.Затем менее интенсивная волна похолодания ожидается в конце первой декады.

Согласно предварительному прогнозу очередные две волны похолодания ожидаются в начале второй и в конце третьей декады.

В итогесредняя за июнь температура воздуха ожидается близкой к многолетним значениям, за исключением юга, юго-востока и востока нашей республики, где температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С.

Месячное количество осадков ожидается около и больше нормы в большинстве областей республики, лишь в Мангистауской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях осадков предполагается меньше нормы.

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