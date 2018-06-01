Назначен новый главный тренер «Астаны»

Тренер имеет огромный опыт работы с клубами в групповой стадии Лиги Европы, куда четырежды выводил три разных клуба.

Новым главным тренером «Астаны» стал украинский специалист Роман Григорчук, известный по работе влатвийском«Венспилсе», одесском «Черноморце» и азербайджанской «Габале», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Роман Иосифович имеет огромный опыт работы с клубами в групповой стадии Лиги Европы, куда четырежды выводил три разных клуба: латвийский «Венспилс», украинский «Черноморец», азербайджанскую «Габалу» (дважды). В сезоне 2013/2014 вместе с одесским клубом вышел в 1/16 финала турнира.

Помимо этого в достижениях тренера значатся три титула чемпиона Латвии, дважды он выигрывал Кубок этой прибалтийской страны, а также по два комплекта серебряных и бронзовых медалей чемпионата Азербайджана.

Из индивидуальных наград стоит отметить, что Григорчук трижды признавался лучшим тренером Латвии и по одному разу подобной награды удостаивался на Украине и в Азербайджане.