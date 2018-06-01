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Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара США составил 330,84 тенге за доллар.

Фото : gostanay.tv1 июня 2018, 16:02

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 330,84 тенге за доллар при объеме торгов 66,75 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 330,78 тенге за доллар (+1,43 тенге), суммарный объем торгов – 109,6 млн долларов (+650 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 387,15 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3232 тенге за рубль при объеме торгов 5 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3194 тенге за рубль (+0,0117 тенге), суммарный объем торгов – 7 000 тыс. рублей (-24 000 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара – 329,8-330,9 тенге, евро – 386,5-388,7 тенге, рос.рубля – 5,31-5,35 тенге.

В торгах приняли участие 25 банков.


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