В музее «АЛЖИР» состоялось памятное мероприятие в честь жертв политических репрессий

Напомним, в 1997 году Указом Главы государства 31 мая было утверждено Днем памяти жертв политических репрессий и массового голода тридцатых годов прошлого века.

Сегодня в музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР» почтили память жертв политических репрессий, передает официальный сайт акимата Астаны.

В ходе акции представители власти города, политических партий, а также общественных организаций возложили цветы к памятнику мемориального комплекса и почтили память жертв политических репрессий и голода 1931-1932 годов минутой молчания.

«Жертвами политических репрессий в Казахстане стали более 100 тысяч человек, 25 тысяч из которых были расстреляны. Массовым репрессиям подверглись выдающиеся представители интеллигенции, их семьи, которые отстаивали интересы простого народа, идею создания суверенного государства.В этой связи Главе нашего государства принадлежат мудрые слова: страшны не только цифры, хотя за ними трагедия миллионов, страшно другое – непонимание порочности тоталитаризма в целом», – отметил секретарь маслихата города Астаны Жанат Нурпеисов.

В мероприятии приняла участие и дочь узницы лагеря Татьяна Никольская, она специально приехала из Москвы.

«Я хочу поклониться за то, что у вас есть музей на бывшей территории Акмолинского лагеря жен изменников Родины. Здесь в 1941 году появилась я. Мы пробыли здесь два с половиной года с мамой, потеряв брата-близнеца и отца, которому было суждено 2 раза отбыть наказание. Спасибо сотрудникам музея за то, что проводите большую работу по восстановлению памяти репрессированных», – поблагодарила она.

Напомним, в 1997 году Указом Главы государства 31 мая было утверждено Днем памяти жертв политических репрессий и массового голода тридцатых годов прошлого века.

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