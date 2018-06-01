В городе Кентау активно развивается сфера предпринимательства

В 2017 году по проекту «Орлеу» 790 семей получили обусловленную денежную помощь.

В городе Кентау перезапущен завод по переработке барита. В простоявшее около 10 лет предприятие на сегодняшний день вложено инвестиций на сумму 600 млн. тенге. В результате, более 100 местных жителей трудоустроены на работу в ТОО «Восток-Минерал». В ходе пресс-тура, организованного пресс-службой акима Южно-Казахстанской области, журналисты посетили ряд предприятий, где ознакомились с их деятельностью передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Отметим, данный завод способен перерабатывать 50 тыс. тонн баритовой продукции в год. До 2025 года объем выпускаемой продукции планируется довести до 1 млрд. 730 млн. тенге, в результате в казну поступит 344 млн. тенге налоговых поступлений. Готовая продукция реализуют не только национальным компаниям сферы нефти-газа, но и намерены экспортировать в Россию и Узбекистан.

Вместе с тем, представители СМИ посетили предпринимательские объекты социальной сферы и сельского хозяйства. В 2014 году житель села Карнак А.Хабибуллаев открыл откормочную площадку. Хозяйство, занимающееся выращиванием крупного рогатого скота, на сегодняшний день занимается производством молока. В настоящее время на предприятии, обеспечивающее работой 2 человек, доят 10 коров, откармливают 10 быков. Жительница этого же села О.Юлдашева вместе с семьей занимается тепличным хозяйством, выращивая на 20 сотках помидоры и огурцы. Проект, в который первоначально вложено кредитные средства в размере 3 млн. тенге. На сегодня в тепличном хозяйстве собирают до 15 тонн продукции в год и реализуют на рынках Кентау и Туркестана.

Помимо этого, жители Кентау продвигают свое дело благодаря программам «Орлеу» и «Адресная социальная помощь». Одна из них С.Молдабаева, воспитывающая троих детей. Взяв через программу «Орлеу» 766 500 тенге, она открыла швейную мастерскую. Предприниматель, наняв на работу одного человека, начала шить одеяла и одежду.

Напомним, в 2017 году по проекту «Орлеу» 790 семей получили обусловленную денежную помощь. В дополнение к животноводству и птицеводству существуют небольшие предприятия, предлагающие швейную, деревообрабатывающую, железную мастерскую и различные услуги. Более того, по программе «Адресная социальная помощь» с начала года 860 семьям выделено 112000 млн. тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!