В соответствии с пунктом 4 статьи 509 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» утверждены Правила выявления земельных участков, не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением законодательства Республики Казахстан.

Выявление земельных участков, предназначенных для строительства объектов и не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением земельного законодательства Республики Казахстан, производится путем:

учета собственников (землепользователей) земельных участков, предназначенных для строительства объектов в соответствии с подпунктом 12) пункта 3 статьи 14-1 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (далее - Кодекс) (далее - учет земельных участков);

мониторинга исполнения сроков, установленных статьей 92 Кодекса для освоения земельных участков, предназначенных для строительства объектов, использования их в соответствующих целях с соблюдением земельного законодательства Республики Казахстан (далее - мониторинг);

проверки собственников (землепользователей) земельных участков, предоставленных для строительства объектов, на предмет подтверждения фактов использования (неиспользования) таких участков в соответствующих целях или использования с соблюдением (нарушением) земельного законодательства Республики Казахстан.

Учет земельных участков осуществляется уполномоченным органом по земельным отношениям путем сбора земельно-кадастровой и иной информации о земельных участках, предназначенных для строительства объектов.

Мониторинг осуществляется уполномоченным органом по земельным отношениям по результатам:

инвентаризации земель, проводимой по инициативе местного исполнительного органа;

комплексного обследования земель, проведенного рабочей группой, созданной местным исполнительным органом;

анализа информации из государственного градостроительного кадастра о строящихся (намечаемых к строительству) объектах на выделенных под строительство земельных участках;

мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов (в том числе с использованием официального интернет-ресурса www.mgov.kz);

получения информации из правового кадастра о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

При осуществлении учета земельных участков и мониторинга уполномоченный орган по земельным отношениям направляет соответствующие запросы по земельным участкам, предоставленным для строительства объектов, сроки освоения которых истекли либо истекают до конца соответствующего квартала календарного года, в:

1) структурное подразделение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства - для получения сведений из государственного градостроительного кадастра о строящихся (намечаемых к строительству) объектах на таких земельных участках;

2) структурное подразделение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции государственного архитектурно-строительного контроля - для получения сведений по уведомлениям о начале производства строительно-монтажных работ (на начало строительства), а также результатам мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов с указанием срока их строительства на таких земельных участках;

3) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан», ведущее государственный земельный кадастр - для получения информации из базы данных автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра по идентификационным характеристикам такого земельного участка (кадастровый номер, целевое назначение, площадь, а также сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок);

4) регистрирующий орган - для получения сведений из правового кадастра по таким земельным участкам (о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, обременений).

При необходимости, в целях уточнения и (или) установления необходимой информации и их дополнения для сбора сведений по таким земельным участкам уполномоченный орган по земельным отношениям направляет запрос в другие уполномоченные государственные органы и негосударственные организации.

По итогам мониторинга уполномоченный орган по земельным отношениям не реже, чем один раз в квартал, формирует перечень земельных участков, предназначенных для строительства объектов, по которым необходимо провести проверку по фактам неиспользования их в соответствующих целях или использования с нарушением земельного законодательства Республики Казахстан по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее - Перечень).

В течение пяти рабочих дней со дня формирования перечня направляет его в уполномоченный орган по контролю за использованием и охраной земель для назначения проверок.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.