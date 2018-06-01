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В Казахстане все лето будут проверять безопасность использования гидроциклов и катеров

Стражи порядка проверят регистрацию маломерных судов, наличие спасательных средств и компетенцию членов экипажа.

Фото : myforecasts.ru1 июня 2018, 16:37

Комитет транспорта МИР РК с 1 июня по 31 августа проверит маломерные суда на безопасность, сообщает пресс-служба ведомства.

Акция "Скутер" проводится по всему Казахстану. При этом сотрудники комитета проверят регистрацию маломерных судов, наличие спасательных средств и компетенцию членов экипажа.

Комитетом планируется провести профилактические работы с судовладельцами, владельцами стоянок маломерных судов и зон отдыха. Им будут объяснять требования законодательства, регламентирующие безопасную эксплуатацию маломерного флота.

По итогам проведения акции в 2017 году сотрудниками комитета было осмотрено порядка 5,6 тысяч маломерных судов. В результате проверок выявлено 744 административных правонарушения, наиболее частыми из которых были эксплуатация судов без индивидуальных спасательных средств и отсутствие судовых документов.


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