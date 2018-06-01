Президент потребовал запустить в регионах онлайн-сервис для предпринимателей

Президент Казахстана Нурсултана Назарбаев потребовал запустить во всех областях онлайн-сервис для помощи предпринимателям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на заседании политсовета партии «Нур Отан», директор палаты предпринимателей Кызылординской области Галымбек Жаксылыков рассказал, что в регионе запущен геоинформационный онлайн-сервис, через который предприниматели могут получить разрешение на подключение ко всем инженерным сетям.

«Раньше предприниматели, чтобы получить технические характеристики должны были посетить четыре учреждения, находящихся в четырех местах города. Для этого он затрачивает четыре месяца. Сегодня же это можно получить в одном месте через онлайн-сервис за три дня. То есть мы экономим средства бизнесмена. Благодаря этому сервису предприниматель получает за три дня разрешение, на которое у него уходило раньше четыре месяца», - рассказал Г. Жаксылыков.

Глава государства поинтересовался, есть ли такой сервис во всех регионах?

«Почему все это не внедрено во всех регионах? Или они есть? Вот в Кызылординской области внедрены. Есть конкретные результаты. Мы должны подключить его во всех регионах, потому что именно об этом чаще всего спрашивают деловые люди. Когда дело касается земли, вопрос не решается. И тот и этот не хочет выделять», - отметил Нурсултан Назарбаев.